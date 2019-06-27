Украинцы хотят видят премьером Бойко, Тимошенко или Гройсмана, - соцопрос

13% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", хотят видеть премьер-министром лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 11% - лидера "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлию Тимошенко и 10% - действующего премьера Владимира Гройсмана.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, кто должен стать премьер-министром после избрания Владимира Зеленского Президентом - кандидат со значительным опытом управления страной или новая личность даже без опыта государственного управления?

55% высказались за опытного политика, 35% - за новое лицо, а 10% затруднились ответить.

После этого респондентам предложили выбрать из списка политика, который должен стать премьером после парламентских выборов 21 июля.

13% избрали Бойко, 11% - Тимошенко, 10% - Гройсмана, 7% - лидера партии "Сила и честь", бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, 6% - председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, 5% - лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

По 4% высказались за назначение премьером бывшего Президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и лидера партии "Рух новых сил", бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили, 3% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, по 2% - за мэра Львова, лидера партии "Объединение "Самопомощь" Андрея Садового и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Другого кандидата избрали 7% опрошенных, ни одного из предложенных - 7%, а еще 14% затруднились ответить.

Опрос проводился 12-20 июня среди 6 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,3%

Как сообщали Українськi Новини, по опросу Киевского международного института социологии от 26 мая - 7 июня 12,9% хотели видеть премьером Бойко, 11,3% - Тимошенко и 8,1% - Смешко.

Тем временем 45,3% респондентов, опрошенных социологическрой группой "Рейтинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,4% - за партию "Голос"7,2% - "Европейскую солидарность", 7% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на выборах Верховной Рады.