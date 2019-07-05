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  • Йдуть фронти з потужними зливами та шквалами: синоптик попередила про складну погоду на тиждень
05 липня 2019, пʼятниця, 06:00 18 Карта
Життя 2019-07-05T06:00:02+03:00
Українські Новини
Йдуть фронти з потужними зливами та шквалами: синоптик попередила про складну погоду на тиждень

Йдуть фронти з потужними зливами та шквалами: синоптик попередила про складну погоду на тиждень

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Після тривалої аномальної спеки, в найближчі дні в Україні буде комфортний температурний режим у більшості областей, що особливо актуально напередодні свята Івана Купала.

Про це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко, передають Українські Новини.

За її словами, протягом 4-7 липня температура повітря буде коливатися в межах + 21 + 26 градусів.

Традиційно тепліше буде в південній частині і на сході, + 24 + 29 градусів, при інтенсивному сонце місцями до +30 градусів. Однак головне, що сильна спека тут малоймовірна.

Короткочасні грозові дощі більш можливі 6, 7 і 8 липня.

Джерело: www.wetteronline.deДжерело: www.wetteronline.de

Атмосферні фронти будуть йти із заходу на південний схід, тут пройдуть дощі і грози. На південно-сході переважатиме суха погода.

9-10 липня дощів в Україні стане більше, іноді вони навіть можуть переходити в сильні зливи зі шквалами.

Проте, підкреслює Діденко, не варто забувати, що такі липневі зливи мають короткочасний характер і прогнозувати їх вкрай складно.

"Якщо в найближчий час заплановано якісь заходи на відкритому повітрі, особливо поблизу моря, треба дуже уважно стежити за короткостроковими прогнозами погоди та уточненими даними погодних радарів. Адже з одної невеликої хмари може утворитися потужна чорна хмара зі зливою і небезпечним шквалом", - радить синоптик.

Спеки на наступному тижні не буде, тому варто запланувати побільше прогулянок і роботи на відкритому повітрі.

У Києві завершення поточного тижня і початок наступного також буде належати помірно теплій повітряній масі. Температура повітря в столиці очікується комфортною - в межах + 23 + 26 градусів.

Дощі і грози передбачаються в Києві 6 липня, в купальську ніч буде сухо, а ось вдень 7 липня, на Івана Купала, знову періодично поливатиме. 8 липня - короткочасна перерву. Далі можливі опади 9 і 10 липня. Дощі місцями будуть супроводжуватись грозами і шквалами.

"Зазвичай в липні ми розраховуємо на типову безтурботність. В цьому році не дуже у нас виходить, але давайте не піддаватися на провокації дрібних людей і зробимо все, щоб нинішній липень все ж подарував нам почуття гідності, радості від своїх справ, свободу і насолоду від літа", - закликає Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала.

Тим часом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, перед вихідними Україну заллє потужними зливами, але трохи потеплішає.

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