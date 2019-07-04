подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 14:05 114 Карта
Жизнь 2019-07-04T14:07:32+03:00
Українські Новини
Перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет

Перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

В то время, как ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в одной из областей, 5 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Ровенской области +19…+24 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +8...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Черниговской и Сумской области +19…+24 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+27 градусов, в Днепропетровской области +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +17..+19 градусов, днем +27...+29 градусов.

4 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.

Тем временем в четверг в Украине контрастная погода от +7 до +30 и грозы.

Больше новостей о: Погода Дожди Прогноз погоды погода в Украине

Архив
Новости
СБУ задержала и суд арестовал экс-начальника ПВО бригады ДНР 15:09
Пожар в заминированном Луганском лесу был ликвидирован 15:02
Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – президент Ассоциации энергетики Трохимец 15:01
Телеканал "Интер" выиграл иск к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания 14:51
НАБУ и САП не могут найти компромисс в деле одиозного Гуцуляка 14:50
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok