Перед выходными Украину зальет мощными ливнями, но немного потеплеет

В то время, как ГосЧС предупреждает об ухудшении погоды в одной из областей, 5 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +7...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Ровенской области +19…+24 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +24...+26 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +25...+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +8...+14 градусов, днем +20...+26 градусов, в Черниговской и Сумской области +19…+24 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +9...+14 градусов, днем +21...+27 градусов, в Днепропетровской области +24…+29 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +10...+15 градусов, днем +22...+28 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература ночью +13...+19 градусов, днем +24...+30 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +17..+19 градусов, днем +27...+29 градусов.\r\n4 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +22...+26 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз до конца недели и Ивана Купала.\r\nТем временем в четверг в Украине контрастная погода от +7 до +30 и грозы.