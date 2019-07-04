Указ Порошенка про ліквідацію спільних та створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до правосуддя, - Лавринович

Указ Порошенка про ліквідацію спільних та створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до право

Указ Порошенка про ліквідацію загальних і створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до правосуддя.

Про це колишній міністр юстиції Олександр Лавринович сказав Українським Новинам.

"Те, що я знаю по Києву, по інших областях, то це (указ про ліквідацію загальних судів і створення місцевих окружних) взагалі не реалізовано. Якщо не встигли тут нанести непоправну шкоду, тоді найкраще цей указ скасувати і він буде як окремий речовий доказ того, яким чином намагалися приручити судову систему",- заявив Лавринович.

За його словами, цей указ спрямований проти доступу громадян до правосуддя.

"Щоб віддалити можливості людей звертатися до суду за захистом своїх законних прав. Переважно це стосується адміністративної та цивільної юстиції",- підкреслив Лавринович.

Як повідомляли Українські Новини, Лавринович вважає, що перезапуск судової реформи через конституційний суд - найменш перспективний шлях.

Віктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію.

Тим часом, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.

А представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.