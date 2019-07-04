Указ Порошенка про ліквідацію спільних та створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до правосуддя, - Лавринович

Указ Порошенка про ліквідацію загальних і створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до правосуддя.\r\nПро це колишній міністр юстиції Олександр Лавринович сказав Українським Новинам.\r\n"Те, що я знаю по Києву, по інших областях, то це (указ про ліквідацію загальних судів і створення місцевих окружних) взагалі не реалізовано. Якщо не встигли тут нанести непоправну шкоду, тоді найкраще цей указ скасувати і він буде як окремий речовий доказ того, яким чином намагалися приручити судову систему",- заявив Лавринович.\r\nЗа його словами, цей указ спрямований проти доступу громадян до правосуддя.\r\n"Щоб віддалити можливості людей звертатися до суду за захистом своїх законних прав. Переважно це стосується адміністративної та цивільної юстиції",- підкреслив Лавринович.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Лавринович вважає, що перезапуск судової реформи через конституційний суд - найменш перспективний шлях.\r\nВіктор Мусіяка вважає, що в ході перезапуску судової реформи необхідно в першу чергу провести ревізію змін в Конституцію.\r\nТим часом, Зеленський створив Комісію з питань правової реформи.\r\nА представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.