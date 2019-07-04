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04 июля 2019, четверг, 13:43 845
Судебная власть 2019-07-04T15:15:03+03:00
Українські Новини
Перезапуск судебной реформы через КС - наименее перспективный путь, - экс-министр юстиции Лавринович

Перезапуск судебной реформы через КС - наименее перспективный путь, - экс-министр юстиции Лавринович

Бывший министр юстиции Александр Лавринович считает, что перезапуск судебной реформы через конституционный суд - наименее перспективный путь.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Что касается Конституционного суда, то, наверное, это наименее перспективный путь. Откровенно антиконституционных норм там (законе" О судоустройстве и статусе судей") нет, за исключением "экзотических" моментов, скажем, как у нас появился Верховный суд без слова "Украины" и отдельных норм. Если применять такой инструмент как Конституционный суд, то это имеет смысл только тогда, когда будет доказательная база относительно неконституционности его принятия. А это означает, что единственная конституционная вещь, которая это регламентирует для законов, это персональное голосование депутатов",- сказал он.

По его словам, через КС возможно перезапустить реформу, если существуют неопровержимые доказательства неперсонального голосования депутатов за закон.

"Если мы понимаем, что у нас осталось порядка 3 месяцев до начала работы нового состава парламента, то, очевидно, что намного эффективнее провести правильные изменения (в законе) и не делать те шаги, которые обяжут в дальнейшем полностью принимать совсем новое законодательство", - считает Лавринович.

"Что касается Конституционного текста, то там все более менее нормально, кроме переходных положений, которые были главной целью тех изменений, которые позволяли Порошенко лично решить все вопросы по комплектации всех судов и всех органов по вопросам судов", - добавил экс-министр юстиции.

Как сообщали Українські Новини, Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию.

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

 

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