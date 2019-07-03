Мусияка о судебной реформе Зеленского: что-то нужно изменить через Конституционный суд, а что-то и без него

Профессор, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что в ходе перезапуска судебной реформы необходимо в первую очередь провести ревизию изменений в Конституцию, а также законов, принятых на протяжении каденции президента Петра Порошенко и которые касались судебной системы.

Об этом он сказал Українським Новинам.

«Что-то можноизменить через Конституционный суд, а что-то, возможно, без Конституционного суда…Мы предлагали разработать и принять новую редакцию закона «О судоустройстве и статусе судей» и фактически заменить этот (существующий) идиотский закон нормальным законом, который не будет противоречить Конституции.Тогда не возникнет необходимости обращаться в Конституционный суд» - сказал Мусияка.

Эксперт уверен, что вопрос перезапуска судебной реформы требует концептуального подхода.

«Я бы не исключал и необходимости внесения изменений и в положения раздела "Правосудие" Основного закона, потому что там есть некоторые антиконституционные нормы», - отметил он.

Также Мусияка сообщил, что в ходе встречи с членом команды Зеленского Ириной Венедиктовой, он посоветовал ей, прежде чем перезапускать или заново проводить судебную реформу, изучить нынешнее состояние судебной системы.

«Чтобы посмотреть, в каком контексте менять, какие элементы нужно полностью перезапускать, а какие лишь немного откорректировать. Вы же знаете, в каком состоянии находится судебная система. Картина просто ужасная - один только факт - дефицит судей более 2 тыс. в связи трансформацией системы. Нужно ли что-то делать? Конечно, нужно» - сказал Мусияка.

Эксперт также уверен, что дальнейшее реформирование судебной системы возможно только с привлечением профессионалов, "а не тех людей, которые непонятно откуда пришли и рассказывают, как и что делать.

Как сообщали Українські Новини, бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у Конституционного суда есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы.

Ранее представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценил судебную реформу Порошенко на три с минусом.