Гривня на міжбанку знову зміцнилася на 13 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 24 коп. в четвер зміцнився на 13 коп. до 25,81 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,93-25,97 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,86-25,90 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,78-25,82 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,89% з 27,72 UAH\/USD до 25,81 UAH\/USD.\r\nВ 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют.\r\nТим часом, курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер, а євро і долар істотно просіли.