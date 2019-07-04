Гривня на міжбанку знову зміцнилася на 13 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 24 коп. в четвер зміцнився на 13 коп. до 25,81 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,93-25,97 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,86-25,90 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,78-25,82 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 6,89% з 27,72 UAH/USD до 25,81 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ різко зміцнив гривню: офіційний курс до 6 іноземних валют.

Тим часом, курс рубля в київських обмінниках майже не змінився в четвер, а євро і долар істотно просіли.