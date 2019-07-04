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04 липня 2019, четвер, 18:00 17
Зовнішня політика 2019-07-04T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Україну приїдуть Туск, Могеріні, Юнкер і Хан на саміт "Україна - ЄС"

В Україну приїдуть Туск, Могеріні, Юнкер і Хан на саміт "Україна - ЄС"

Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник Європейського Союзу Федеріка Могеріні і єврокомісар Йоханнес Хан відвідають Київ для участі у 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня, де планується прийняти спільну заяву та підписати 5 фінансових угод.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"8 липня 2019 в Києві відбудеться 21-й саміт "Україна - ЄС" - двосторонній захід найвищого політичного рівня між Україною та ЄС. Планується, що нашу країну на саміті представлятиме Президент України В. Зеленський, сторону ЄС - президент Європейської Ради Туск, Президент європейської комісії Ж.-К. Юнкер, комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів із розширення Й. Хан і високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Ф. Могеріні", - сказано в ньому.

Під час саміту планується обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, а особливу увагу буде приділено проблематиці безпеки і оборони на тлі російської агресії проти України.

Як повідомляли Українські Новини, у ході попереднього саміту "Україна - ЄС" в Києві Юнкер зголоднів і попросив швидше закінчити брифінг на Банковій.

У червні с Брюсселі Зеленський і Юнкер подружилися, жартували і обіймалися.

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