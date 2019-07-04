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  • На Донбасі помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання
04 липня 2019, четвер, 17:25 20
Політика 2019-07-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання

На Донбасі помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання

Сьогодні, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер старший солдат Едуард Лобода. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що солдат помер від отриманих поранень.

"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття родині та близьким старшого солдата Едуарда Лободи, який сьогодні, 4 липня, помер від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.

Також на Донбасі загинув командир розвідників Павло Тихонов.

Раніше військовий ЗСУ Карлаш помер від осколкового поранення в госпіталі Харкова.

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