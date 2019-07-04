На Донбасі помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання

Сьогодні, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер старший солдат Едуард Лобода. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.\r\nТак, повідомляється, що солдат помер від отриманих поранень.\r\n"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття родині та близьким старшого солдата Едуарда Лободи, який сьогодні, 4 липня, помер від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка", – йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 1 липня на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.\r\nТакож на Донбасі загинув командир розвідників Павло Тихонов.\r\nРаніше військовий ЗСУ Карлаш помер від осколкового поранення в госпіталі Харкова.