На Донбасі помер старший солдат Едуард Лобода, який отримав поранення при виконанні бойового завдання

Сьогодні, 4 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер старший солдат Едуард Лобода. Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що солдат помер від отриманих поранень.

"Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття родині та близьким старшого солдата Едуарда Лободи, який сьогодні, 4 липня, помер від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'їнка", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.

Також на Донбасі загинув командир розвідників Павло Тихонов.

Раніше військовий ЗСУ Карлаш помер від осколкового поранення в госпіталі Харкова.