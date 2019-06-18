На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов

На Донбассе в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павел Тихонов.\r\nОб этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.\r\n43-летний военный погиб в понедельник, 17 июня. Обстоятельства гибели не уточняются."Осенью 2017 года на фронте получил контузию и перелом ноги. Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая", – сказано в сообщении.\r\nПрощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.\r\nПавел Тихонов. Фото: facebook.com\r\nКак сообщали Українські Новини, на Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов.\r\nРанее боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.