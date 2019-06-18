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18 июня 2019, вторник, 12:30 397
Силовые структуры 2019-06-18T12:31:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов

На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов

Павел Тихонов. Фото: facebook.com
Павел Тихонов. Фото: facebook.com

На Донбассе в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павел Тихонов.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

43-летний военный погиб в понедельник, 17 июня. Обстоятельства гибели не уточняются."Осенью 2017 года на фронте получил контузию и перелом ноги. Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая", – сказано в сообщении.

Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.

Павел Тихонов. Фото: facebook.comПавел Тихонов. Фото: facebook.com

Как сообщали Українські Новини, на Троицу боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили двух воинов.

Ранее боевики применили на Донбассе запрещенное оружие и понесли потери.

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