На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов

На Донбассе в зоне проведения ООС во время выполнения боевого задания погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Павел Тихонов.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры Украины Сергей Сердюк.

43-летний военный погиб в понедельник, 17 июня. Обстоятельства гибели не уточняются."Осенью 2017 года на фронте получил контузию и перелом ноги. Остались родители, жена, сын и дочь-военнослужащая", – сказано в сообщении.

Прощание с погибшим предварительно запланировали на четверг, 20 июня.

Павел Тихонов. Фото: facebook.com

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