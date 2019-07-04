На саміті "Україна - ЄС" приймуть спільну заяву і підпишуть 5 фінугод, - МЗС

На 21-му саміті "Україна - ЄС" 8 липня у Києві планується прийняти спільну заяву та підписати 5 фінансових угод.

Про це Українським Новинам повідомила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

"Передбачено, що за результатами саміту буде ухвалено спільну заяву", - сказала вона.

Водночас інформацію ЗМІ про те, що проект спільної заяви досі не узгоджений Офісом Президента, через що її прийняття на саміті може бути зірвано, агентству не підтвердили і не спростували ні в МЗС, ні в Офісі.

У свою чергу МЗС повідомило, що в ході саміту заплановане підписання угод про фінансування чотирьох заходів: "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - друга фаза", "Програма технічного співробітництва 2019", "U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза", "Підтримка громадянського суспільства та культури".

Також планується підписати додаткову угоду між Кабінетом Міністрів і Єврокомісією про внесення змін до угоди про фінансування заходу "Підтримка ЄС для Сходу".

Україну на саміті представлятиме Президент Володимир Зеленський, а Євросоюз - Президенти Європейської Ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та єврокомісар Йоханнес Хан.

У ході саміту планується обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, а особливу увагу буде приділено проблематиці безпеки та оборони на тлі російської агресії проти України.

Нагадаємо, що 20-й саміт "Україна - ЄС" пройшов 9 липня 2018 у Брюсселі (Бельгія), а за його підсумками у спільній заяві ЄС визнав європейські прагнення України.

Попередній саміт удруге в історії закінчився без підсумкового комюніке через небажання європейської сторони включати до тексту положення про визнання європейських прагнень України.

Незважаючи на те, що у преамбулі угоди про асоціацію, яка є зобов'язуючим документом, "визнані європейські прагнення України та її європейський вибір", включення цього пункту до декларації, за неофіційною інформацією, заблокували Нідерланди і підтримали Німеччина з Францією.

Як повідомляли "Українські Новини", у ході попереднього саміту "Україна - ЄС" в Києві Юнкер зголоднів і попросив швидше закінчити брифінг на Банковій.

У червні в Брюсселі Зеленський і Юнкер заприятелювали, жартували і обіймалися.