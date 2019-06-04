Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента в Twitter.\r\nЖан-Клод Юнкер заявив, що обзавівся новим другом - Зеленським, і дуже тепло його зустрів - обіймами і жартами. До преси президент України та президент Єврокомісії вийшли в дуже гарному настрої.\r\nПід час зустрічі вони потиснули один одному руки, після чого журналісти запитали, чи сумує європейський чиновник за екс-президентом України Петром Порошенком, на що той відповів: "я маю нового друга".\r\n\r\nУ свою чергу Зеленський зазначив: "Я краще. Новий друг краще за старого ".\r\nЗеленський в ході зустрічі підтвердив незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякував за особливу роль Європейського союзу у стримуванні російської агресії.\r\nА між іншим, Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого.\r\nА ще Юнкер на саміті НАТО так хитався, що його підхопили президенти України та Фінляндії.\r\nТа й взагалі, люксембурзька політик, який очолює Європейську комісію з 2014 року, відомий поруч епатажних вчинків. Наприклад, раніше він скинув дзвінок Ангели Меркель, вирішивши, що це його дружина. А ще раніше Юнкер захотів їсти і попросив швидше закінчити брифінг на Банковій. Раніше ЗМІ повідомляли, що голова Єврокомісії зловживає алкоголем. Також раніше ЗМІ повідомляли, що Жан-Клод Юнкер прийшов на саміт в Женеві нетверезим.