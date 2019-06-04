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04 червня 2019, вівторок, 23:23 10
Політика світу 2019-06-05T01:00:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Новий друг кращий за старого - Зеленський та Юнкер встигли подружитися в Брюсселі

Відео дня: Новий друг кращий за старого - Зеленський та Юнкер встигли подружитися в Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента в Twitter.

Жан-Клод Юнкер заявив, що обзавівся новим другом - Зеленським, і дуже тепло його зустрів - обіймами і жартами. До преси президент України та президент Єврокомісії вийшли в дуже гарному настрої.

Під час зустрічі вони потиснули один одному руки, після чого журналісти запитали, чи сумує європейський чиновник за екс-президентом України Петром Порошенком, на що той відповів: "я маю нового друга".

У свою чергу Зеленський зазначив: "Я краще. Новий друг краще за старого ".

Зеленський в ході зустрічі підтвердив незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякував за особливу роль Європейського союзу у стримуванні російської агресії.

А між іншим, Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

А ще Юнкер на саміті НАТО так хитався, що його підхопили президенти України та Фінляндії.

Та й взагалі, люксембурзька політик, який очолює Європейську комісію з 2014 року, відомий поруч епатажних вчинків. Наприклад, раніше він скинув дзвінок Ангели Меркель, вирішивши, що це його дружина. А ще раніше Юнкер захотів їсти і попросив швидше закінчити брифінг на Банковій. Раніше ЗМІ повідомляли, що голова Єврокомісії зловживає алкоголем. Також раніше ЗМІ повідомляли, що Жан-Клод Юнкер прийшов на саміт в Женеві нетверезим.

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