Зеленський і Юнкер зацікавлені провести саміт "Україна-ЄС" 8 липня в Києві

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, і Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зацікавлені в проведенні саміту "Україна – ЄС" 8 липня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У рамках робочого візиту до Бельгії Володимир Зеленський зустрівся із Жан-Клодом Юнкером.

Під час переговорів глава Європейської комісії запевнив у повній підтримці ЄС України в реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних і ринкових перетворень.

Президент підкреслив незмінність пріоритетів України, курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Глава держави подякував європейській стороні за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський зазначив важливість продовження і посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Зеленський і Юнкер встигли подружитися в Брюсселі.

А також Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акциию