Зеленський і Юнкер зацікавлені провести саміт "Україна-ЄС" 8 липня в Києві

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, і Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зацікавлені в проведенні саміту "Україна – ЄС" 8 липня в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nУ рамках робочого візиту до Бельгії Володимир Зеленський зустрівся із Жан-Клодом Юнкером.\r\nПід час переговорів глава Європейської комісії запевнив у повній підтримці ЄС України в реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних і ринкових перетворень.\r\nПрезидент підкреслив незмінність пріоритетів України, курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.\r\nГлава держави подякував європейській стороні за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України.\r\nКрім того, Зеленський зазначив важливість продовження і посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, тим часом Зеленський і Юнкер встигли подружитися в Брюсселі.\r\nА також Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акциию