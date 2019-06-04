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04 червня 2019, вівторок, 23:55 15
Політика світу 2019-06-05T00:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський і Юнкер зацікавлені провести саміт "Україна-ЄС" 8 липня в Києві

Зеленський і Юнкер зацікавлені провести саміт "Україна-ЄС" 8 липня в Києві

Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер. Фото: twitter.com/APUkraine
Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер. Фото: twitter.com/APUkraine

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, і Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зацікавлені в проведенні саміту "Україна – ЄС" 8 липня в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

У рамках робочого візиту до Бельгії Володимир Зеленський зустрівся із Жан-Клодом Юнкером.

Під час переговорів глава Європейської комісії запевнив у повній підтримці ЄС України в реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних і ринкових перетворень.

Президент підкреслив незмінність пріоритетів України, курсу на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Глава держави подякував європейській стороні за незмінну підтримку з боку ЄС суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, Зеленський зазначив важливість продовження і посилення санкційної політики ЄС щодо РФ.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Зеленський і Юнкер встигли подружитися в Брюсселі.

А також Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акциию

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