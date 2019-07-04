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04 липня 2019, четвер, 15:50 10
Кабмін 2019-07-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора

Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора

Віталій Комарницький
Віталій Комарницький

Кандидат на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький вирішив скласти повноваження ректора Луганського університету внутрішніх справ.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я вже в процесі складання повноважень",- сказав Комарницький.

При цьому, за його словами, він залишить певні викладацькі години по своїй дисципліні.

"У нас можливо викладання за сумісництвом. Якусь частину, може 25% свого навантаження, я залишу. Ми таке часто практикуємо, запрошуємо співробітників прокуратури, суду, вони мають годинники, проводять практичні заняття на безкоштовній основі, щоб був зворотній зв'язок від студентів і щоб не втрачати кваліфікацію",- додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур, внесених Президентом Володимиром Зеленським для узгодження з урядом, на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.

Луганську область має очолити Віталій Комарницький.

Призначення Комарницького викликало критику суспільства через його зв'язки з Партією регіонів. Указу Президента про призначення поки немає.

Сам Комарницький не знає, чому луганським губернатором вибрали саме його.

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