Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора

Кандидат на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький вирішив скласти повноваження ректора Луганського університету внутрішніх справ.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Я вже в процесі складання повноважень",- сказав Комарницький.\r\nПри цьому, за його словами, він залишить певні викладацькі години по своїй дисципліні.\r\n"У нас можливо викладання за сумісництвом. Якусь частину, може 25% свого навантаження, я залишу. Ми таке часто практикуємо, запрошуємо співробітників прокуратури, суду, вони мають годинники, проводять практичні заняття на безкоштовній основі, щоб був зворотній зв'язок від студентів і щоб не втрачати кваліфікацію",- додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур, внесених Президентом Володимиром Зеленським для узгодження з урядом, на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.\r\nЛуганську область має очолити Віталій Комарницький.\r\nПризначення Комарницького викликало критику суспільства через його зв'язки з Партією регіонів. Указу Президента про призначення поки немає.\r\nСам Комарницький не знає, чому луганським губернатором вибрали саме його.