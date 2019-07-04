Кандидат на посаду луганського губернатора Комарницький йде з посади ректора

Кандидат на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький вирішив скласти повноваження ректора Луганського університету внутрішніх справ.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Я вже в процесі складання повноважень",- сказав Комарницький.

При цьому, за його словами, він залишить певні викладацькі години по своїй дисципліні.

"У нас можливо викладання за сумісництвом. Якусь частину, може 25% свого навантаження, я залишу. Ми таке часто практикуємо, запрошуємо співробітників прокуратури, суду, вони мають годинники, проводять практичні заняття на безкоштовній основі, щоб був зворотній зв'язок від студентів і щоб не втрачати кваліфікацію",- додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур, внесених Президентом Володимиром Зеленським для узгодження з урядом, на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.

Луганську область має очолити Віталій Комарницький.

Призначення Комарницького викликало критику суспільства через його зв'язки з Партією регіонів. Указу Президента про призначення поки немає.

Сам Комарницький не знає, чому луганським губернатором вибрали саме його.