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04 июля 2019, четверг, 15:24 94
Кабмин 2019-07-04T15:26:49+03:00
Українські Новини
Будущий губернатор Луганской области Комарницкий не знает, почему Зеленский хочет назначить именно его

Будущий губернатор Луганской области Комарницкий не знает, почему Зеленский хочет назначить именно его

Виталий Комарницкий в Киеве
Виталий Комарницкий в Киеве

Кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий утверждает, что никогда не встречался с Президентом Владимиром Зеленским и не знает, мог ли министр внутренних дел Арсен Аваков повлиять на его назначение.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Это министр внутренних дел, и мы структурное подразделение. Мы с министром Аваковым общались, когда в 2016 году университет вернулся в Луганскую область в Северодонецк, то он приезжал на открытие. На совещаниях бывало общались", - сказал он.

При этом Комарницкий не знает, влиял ли Аваков на решение по назначению его губернатором.

"Я по крайней мере об этом не знаю",- сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, почему именно его Президент Владимир Зеленский решил назначить на эту должность, Комарницкий сказал, что никогда с ним лично не встречался.

"Я не могу на этот вопрос ответить, потому что получилось, как получилось",- сказал он.

Некоторые СМИ связывают Комарницкого с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Против его назначения, в частности, выступал вице-премьер-министр Павел Розенко из-за связей с Партией регионов.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур, внесенных Президентом Владимиром Зеленским для согласования с правительством, на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.

Среди них - Виталий Комарницкий. Указа Президента о назначении пока нет.

Комарницкий выступил за законодательное разделение населения оккупированного Донбасса на три категории.

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