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  • Зеленский отправляет руководить Луганской областью "регионала" Комарницкого, СБУ не реагирует, – журналист Руденко
25 июня 2019, вторник, 14:07 651
Политика 2019-06-25T14:07:28+03:00
Українські Новини
Зеленский отправляет руководить Луганской областью "регионала" Комарницкого, СБУ не реагирует, – журналист Руд

Зеленский отправляет руководить Луганской областью "регионала" Комарницкого, СБУ не реагирует, – журналист Руденко

Виталий Комарницкий. Фото: lduvs.edu.ua
Виталий Комарницкий. Фото: lduvs.edu.ua

В Кабинет Министров Украины поступило представление на кандидатов, претендующих на должности председателей областных государственных администраций. Среди них - и на руководителя Луганской области. Несмотря на волну возмущения, кандидатом в прифронтовой регион был и остается Виталий Комарницкий. В прошлом - член Партии регионов, который в 2010 году баллотировался в Луганский областной совет по партийным спискам партии Януковича (№32).

Об этом журналист Сергей Руденко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Бывших "регионалов" не бывает. Можно бесконечно рвать на себе вышиванку и божиться в любви к Украине, но "рыговское нутро" все равно выпирает наружу. И очень плохо, когда это нутро поддерживается командой нового Президента Владимира Зеленского", - отметил Руденко.

Журналист напомнил, что 2 марта 2014 года Луганский облсовет принял решение "О политической ситуации в Украине и меры по ее стабилизации", согласно которым центральные органы исполнительной власти, которые сформировал парламент, были признаны нелегитимными и был призыв обратиться к Российской Федерации за помощью. За это решение депутатская фракция Партии регионов в Луганской совете, в которую входил и Комарницкий, единогласно проголосовала.

"Затем была оккупация. 26 декабря 2014 года, по данным TheBabel, на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем боевики утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской народной республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганская, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк", - написал Сергей Руденко.

По словам Руденко, теперь Комарницкого, опираясь на поддержку Максима Ткаченко, директора "Квартал-Концерта", "толкают" на глову области. "У Комарницкого еще некий бывший "регионал" Владимир Струк. Который в января 2014 года при попытке воспрепятствовать незаконному голосованию ударил Лесю Оробец в солнечное сплетение. А потом тот же Струк ставил первый блокпост в ЛНР, а прокуратура возбуждала против него дело по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. А теперь Владимир Струк баллотируется в народные депутаты в избирательном округе №113 на Луганщине. И, где, спрашивается, СБУ?" - отметил журналист.

По мнению Руденко, 26 июня правительство Гройсмана должно рассматривать кандидатов на председателей областных государственных администраций. "Надеюсь, в Кабмине все же знают, кто такой Комарницкий. Правда?" - задал вопрос журналист.

Как ранее сообщалось, Луганскую область может возглавить ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий - в прошлом  – член Партии регионов.

Больше новостей о: Луганская ОГА Сергей Руденко Владимир Зеленский Виталий Комарницкий

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