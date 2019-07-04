Майбутній губернатор Луганської області Комарницький розповів про свої стосунки з Аваковим

Кандидат на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький стверджує, що ніколи не зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським і не знає, чи міг міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вплинути на його призначення.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Це міністр внутрішніх справ, і ми структурний підрозділ. Ми з міністром Аваковим спілкувалися, коли в 2016 році університет повернувся в Луганську область в Сєвєродонецьк, то він приїжджав на відкриття. На нарадах бувало спілкувалися", - сказав він.

При цьому Комарницький не знає, чи впливав Аваков на рішення щодо призначенням його губернатором.

"Я принаймні про це не знаю",- сказав він.

При цьому, відповідаючи на питання, чому саме його Президент Володимир Зеленський вирішив призначити на цю посаду, Комарницький сказав, що ніколи з ним особисто не зустрічався.

"Я не можу на це питання відповісти, бо вийшло, як вийшло",- сказав він.

Деякі ЗМІ пов'язують Комарницького з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Проти його призначення, зокрема, виступав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко через зв'язків з Партією регіонів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 червня Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур, внесених Президентом Володимиром Зеленським для узгодження з урядом, на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.

Серед них - Віталій Комарницький. Указу Президента про призначення поки немає.

Комарницький виступив за законодавче розділення населення окупованого Донбасу на три категорії.