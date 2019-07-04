Возможный губернатор Луганской области разделил население Донбаса на три категории

Кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации, ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий за законодательное разделение населения оккупированного Донбасса на три категории.\r\nОб этом он сказал в ходе круглого стола "Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность", передают Українські Новини.\r\n"Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждет. В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три четких группы. Первая группа - это военные, люди, которые держали оружие в руках. Эта категория, на наш взгляд, обязательно должна подлежать уголовной ответственности", - сказал он.\r\nЕще две категории - это "люди публичного права", которые должны нести административную ответственность, и мирное население, которое должно быть освобождено от ответственности.\r\nОн также выступает за то, чтобы изменить перечень товаров, разрешенных ко ввозу на перечень товаров, запрещенных ко ввозу на неподконтрольные территории.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей. Кабмин отказался обсуждать публично кандидатуры Зеленского на губернаторов.\r\nСреди них - Виталий Комарницкий.\r\nТем временем Зеленский намерен сменить всех губернаторов.