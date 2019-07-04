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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 12:49 133
Политика 2019-07-04T12:55:01+03:00
Українські Новини
Возможный губернатор Луганской области разделил население Донбаса на три категории

Возможный губернатор Луганской области разделил население Донбаса на три категории

Виталий Комарницкий. Фото: lduvs
Виталий Комарницкий. Фото: lduvs

Кандидат на должность председателя Луганской областной государственной администрации, ректор Луганского университета внутренних дел Виталий Комарницкий за законодательное разделение населения оккупированного Донбасса на три категории.

Об этом он сказал в ходе круглого стола "Новая политика на Донбассе. Возрождение. Развитие. Стабильность", передают Українські Новини.

"Что касается законодательства, мы считаем, что люди на неподконтрольных территориях должны понимать, что их ждет. В связи с этим мы предлагаем разделить в законодательстве три четких группы. Первая группа - это военные, люди, которые держали оружие в руках. Эта категория, на наш взгляд, обязательно должна подлежать уголовной ответственности", - сказал он.

Еще две категории - это "люди публичного права", которые должны нести административную ответственность, и мирное население, которое должно быть освобождено от ответственности.

Он также выступает за то, чтобы изменить перечень товаров, разрешенных ко ввозу на перечень товаров, запрещенных ко ввозу на неподконтрольные территории.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Владимира Зеленского на должности глав государственных администраций Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей. Кабмин отказался обсуждать публично кандидатуры Зеленского на губернаторов.

Среди них - Виталий Комарницкий.

Тем временем Зеленский намерен сменить всех губернаторов.

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