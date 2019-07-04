Перед вихідними Україну заллє потужними зливами, але трохи потеплішає

У той час, як ДСНС попереджає про погіршення погоди в одній з областей, 5 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +8...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Чернігівській і Сумській області +19...+24 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+27 градусів, у Дніпропетровській області +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +17..+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

4 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала.

Тим часом у четвер в Україні контрастна погода від +7 до +30 і грози.