Перед вихідними Україну заллє потужними зливами, але трохи потеплішає

У той час, як ДСНС попереджає про погіршення погоди в одній з областей, 5 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +8...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Чернігівській і Сумській області +19...+24 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+27 градусів, у Дніпропетровській області +24...+29 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +17..+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n4 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +22...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз до кінця тижня та Івана Купала.\r\nТим часом у четвер в Україні контрастна погода від +7 до +30 і грози.