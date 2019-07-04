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04 липня 2019, четвер, 14:11 20
Технології 2019-07-04T16:30:04+03:00
Українські Новини
Збій в Facebook, WhatsApp і Instagram стався через технічне обслуговування

Збій в Facebook, WhatsApp і Instagram стався через технічне обслуговування

Соціальні мережі. Фото: pixabay
Соціальні мережі. Фото: pixabay

Вчора, 3 липня, стався збій одразу в трьох соціальних мережах - Facebook, WhatsApp і Instagram. Користувачі не могли відправляти і отримувати зображення, відео та інші файли через свої соціальні медіа-платформи. Сьогодні вранці компанія заявила, що всі неполадки усунені. Про це повідомляє Reuters

"Під час однієї з наших рутинних операцій по технічному обслуговуванню ми викликали проблему, яка ускладнює для деяких людей завантаження або відправку фотографій і відео", - пояснив Facebook.

Facebook, який щодня отримує десятки мільйонів доларів від доходів від реклами, відмовився від коментарів, коли його запитали, чи повернуть гроші підприємствам. В подібному інциденті в березні компанія заявила, що буде розглядати можливість відшкодування рекламодавцям втраченої експозиції.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина оштрафувала Facebook за поширення фейкових новин і ненависті.

Тим часом Facebook вперше призначив менеджера в Україні.

Раніше за відставку Цукерберга проголосували 68% акціонерів Facebook.

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