Збій в Facebook, WhatsApp і Instagram стався через технічне обслуговування

Вчора, 3 липня, стався збій одразу в трьох соціальних мережах - Facebook, WhatsApp і Instagram. Користувачі не могли відправляти і отримувати зображення, відео та інші файли через свої соціальні медіа-платформи. Сьогодні вранці компанія заявила, що всі неполадки усунені. Про це повідомляє Reuters

"Під час однієї з наших рутинних операцій по технічному обслуговуванню ми викликали проблему, яка ускладнює для деяких людей завантаження або відправку фотографій і відео", - пояснив Facebook.



Facebook, який щодня отримує десятки мільйонів доларів від доходів від реклами, відмовився від коментарів, коли його запитали, чи повернуть гроші підприємствам. В подібному інциденті в березні компанія заявила, що буде розглядати можливість відшкодування рекламодавцям втраченої експозиції.



Як повідомляли Українські Новини, Німеччина оштрафувала Facebook за поширення фейкових новин і ненависті.



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