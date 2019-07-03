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03 июля 2019, среда, 23:35 505
Жизнь 2019-07-03T23:35:02+03:00
Українські Новини
В Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения

В Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения

Facebook.Фото: Facebook
Facebook.Фото: Facebook

Сегодня, 3 июля, в работе социальной сети Facebook произошел сбой, из-за которого у пользователей не открывается большая часть изображений. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, согласно данным сервиса, самые серьезные сбои в работе социальной сети наблюдаются в США и Западной Европе.

Однако в Украине пользователи Facebook также жалуются на перебои в его работе. Вместо картинок отображаются белые пустые квадраты, в которых можно прочитать описание фотографии, но не увидеть ее.

"Фото профиля. На данном изображении может находиться…", - могут прочесть пользователи описание изображения.

Также в приложении Messenger не открываются изображения, которые пользователи отправляют друг другу.

По состоянию на 23:20 сбой не перестает отображаться у многих пользователей социальной сети.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования.

Тем временем, в Facebook до сих пор не знают, что привело к крупнейшему сбою в истории соцсети.

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