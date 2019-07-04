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04 липня 2019, четвер, 13:25 19
Силові структури 2019-07-04T15:15:03+03:00
Українські Новини
Для реформування "Укроборонпрому" РНБО створить координаційний центр

Для реформування "Укроборонпрому" РНБО створить координаційний центр

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє про намір створити Координаційний центр для реформування державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО, передають Українські Новини.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данилюк повідомив, що буде створено Координаційний центр з упровадження реформ оборонно-промислового комплексу як робочий орган РНБО України, пріоритетним завданням якого стане реформування Державного концерну "Укроборонпром". Про це секретар Ради національної безпеки і оборони заявив у ході міжвідомчої наради щодо реформування оборонно-промислового комплексу", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у нараді взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, голова Державної аудиторської служби, представники Наглядової ради та керівництва "Укроборонпрому" і експерти Апарату РНБО.

Повідомляється, що координаційний центр повинен здійснити швидкий і всебічний аналіз нинішньої ситуації, вибрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків у цій сфері, а також ефективно координувати процес імплементації реформ.

Учасники прийняли рішення про розробку програми реформування системи управління концерном та впровадженні законодавчих ініціатив в сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю.

Засідання групи будуть проходити на регулярній основі.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня колишній президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів провести публічний аудит "Укроборонпрому". Рішення про виділення 32 млн гривень на фінансовий аудит "Укроборонпрому" Кабмін прийняв 22 травня.

Тим часом "Укроборонпром" працює без контролю над фінансами вже кілька місяців.

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