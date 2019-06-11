"Укроборонпром" работает без контроля над финансами уже несколько месяцев

У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" в марте 2019 закончились полномочия.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на копию письма концерна, пишет "Экономическая правда".

В документе говорится, что по квоте Президента Украины в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. Полномочия обоих истекли в марте этого года. В января 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет.

В общем срок полномочий членов наблюдательного совета составляет пять лет.

По квоте правительства, которое имеет право делегировать двух членов наблюдательного совета, также в январе 2018 года был назначен только Энтони Тетер, бывший директор Агентства перспективных оборонных проектов Пентагона (DARPA).

Выдержка из письма "Укроборонпрома"

Таким образом, на сегодня в Наблюдательном совете "Укроборонпрома", на который положен стратегический и финансовый контроль над деятельностью концерна, из 5 членов полномочия имеют лишь два. Среди основных функций наблюдательного совета также утверждение годовых отчетов генерального директора концерна о результатах деятельности и управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; инициирование проведения проверок, ревизий и аудита финансово-хозяйственной деятельности концерна определения аудитора концерна; заключение и расторжение контракта с генеральным директором концерна.

Как сообщали Українські Новини, аудит "Укроборонпрома" до сих пор не начался, несмотря на решение Кабмина.

16 марта Петр Порошенко поручил Кабмину провести публичный аудит "Укроборонпрома".

17 апреля он заявил, что аудит запущен, принято решение правительство о его финансировании, и к аудиту допущена одна из четырех всемирно известных компаний.