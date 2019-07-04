Можливий губернатор Луганщини розділив населення Донбасу на три категорії

Кандидат на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації, ректор Луганського університету внутрішніх справ Віталій Комарницький за законодавчий поділ населення окупованого Донбасу на три категорії.

Про це він сказав під час круглого столу "Нова політика на Донбасі. Відродження. Розвиток. Стабільність", передають Українські Новини.

"Що стосується законодавства, ми вважаємо, що люди на непідконтрольних територіях мають розуміти, що їх чекає. У зв'язку з цим ми пропонуємо розділити в законодавстві три чітких групи. Перша група - це військові, люди, які тримали зброю в руках. Ця категорія, на наш погляд, обов'язково має підлягати кримінальній відповідальності", - сказав він.

Ще дві категорії - це "люди публічного права", які мають нести адміністративну відповідальність, і мирне населення, яке має бути звільнене від відповідальності.

Він також виступає за те, щоб змінити перелік товарів, дозволених до ввезення, на перелік товарів, заборонених до ввезення на непідконтрольні території.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив 8 кандидатур Володимира Зеленського на посади глав державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей. Кабмін відмовився обговорювати публічно кандидатури Зеленського на губернаторів.

Серед них - Віталій Комарницький.

Тим часом Зеленський має намір змінити всіх губернаторів.