Ініціатор законопроекту "Про протидію лихослів'ю" депутат Ради Ольга Богомолець розповіла, що його мета дати визначення цьому явищу і запобігти вживанню ненормативної лексики в публічному просторі.

Про це вона сказала у Верховній Раді в середу, повідомляє "Українська правда"

"Цей закон виключно про публічних осіб. Про публічний простір і про засоби масової інформації. В цьому законі пропонується дати визначення лихослів’ю, визначення алфавітного порядку тих слів, які не можна вживати в публічному просторі публічним особам. Наступне, спеціальна компонента має бути щодо ЗМІ та Інтернету. Дуже часто одну літеру замінюють певними значками. Від цього значення слова не змінюється, а просто начебто його немає, але всі знають про що мова", - сказала вона.

Також вона розповіла, що законопроект передбачає запровадження адміністративних штрафів для ЗМІ.

"Ці штрафи будуть стосуватися ЗМІ. Це 10% від ліцензійного збору за виплати по аудіо трансляції. Що стосується фізичних осіб, то це штрафи від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів (54-99 грн), або виправні роботи із відрахуванням частини заробітку", - сказала вона, додавши, що гроші від штрафів повинні йти в Український культурний фонд.

За словами Богомолець, ЗМІ мають нести відповідальність, якщо вони ретранслюють нецензурну лексику спікерів.

Вона висловила думку, що цей законопроект є частиною боротьби за чистоту української мови.

"Приймати закон про українську мову і не вичищати мову від абсолютно не притаманних українській культурі… це не наше, не українське, це ще один аспект. Українці ніколи не лаялись і не вживали лайку нижче пояса. Для України характерний абсолютно інший пантеїстичний вимір лайки. Давайте повертатися. Хочете лаятись – лайтесь українською", - сказала Богомолець.

На запитання журналістів, як саме, вона відповіла: "Бодай би тебе когут копнув".

Як повідомляли Українські Новини, в соцмережах сміються над законом про заборону "матюків".

Тим часом у Раді хочуть скласти список "матюків" для "дематюкації".