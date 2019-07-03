Луценко призначив Кизя своїм заступником

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сергія Кізя заступником генпрокурора.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nНаказ про призначення було підписано 3 липня.\r\nКізя на цю посаду рекомендувала Рада прокурорів.\r\nВ органах прокуратури Кізь працює з 2002 року, до цього обіймав посаду начальника департаменту організації та процесуального керівництва у справах, підслідним Держбюро розслідувань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у травні Луценко звільнив Євгена Єніна, який раніше подав у відставку з посади заступника генерального прокурора. Раніше невідомі обікрали батьків заступника генпрокурора Єніна в Київській області.\r\nТим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка.