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03 липня 2019, середа, 19:25 11
Силові структури 2019-07-03T19:30:14+03:00
Українські Новини
Луценко призначив Кизя своїм заступником

Луценко призначив Кизя своїм заступником

Сергій Кізь. Фото:
Сергій Кізь. Фото: "Цензор.net"

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Сергія Кізя заступником генпрокурора.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Наказ про призначення було підписано 3 липня.

Кізя на цю посаду рекомендувала Рада прокурорів.

В органах прокуратури Кізь працює з 2002 року, до цього обіймав посаду начальника департаменту організації та процесуального керівництва у справах, підслідним Держбюро розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Луценко звільнив Євгена Єніна, який раніше подав у відставку з посади заступника генерального прокурора. Раніше невідомі обікрали батьків заступника генпрокурора Єніна в Київській області.

Тим часом НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка.

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