Замгенпрокурора Енин подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин подал в отставку.\r\nОб этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.\r\nК своему посту он прикрепил фото рапорта об отставке, поданного 24 апреля.\r\nСогласно ему, Енин подал в отставку по собственному желанию.\r\nВ 14:00 Енин объяснит свое решение у здания Генпрокуратуры.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора.\r\nРанее председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.\r\nТакже председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.\r\nТем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".