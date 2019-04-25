Замгенпрокурора Енин подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин подал в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

К своему посту он прикрепил фото рапорта об отставке, поданного 24 апреля.

Согласно ему, Енин подал в отставку по собственному желанию.

В 14:00 Енин объяснит свое решение у здания Генпрокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, Барна на горе в Кременце заявил об уходе с должности тернопольского губернатора.

Ранее председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль подал в отставку.

Также председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об уходе с должности.

Тем временем, Синютка ушел в отставку со словами "все будет Украина".