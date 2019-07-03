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03 липня 2019, середа, 17:48 19
Політика 2019-07-03T20:00:04+03:00
Українські Новини
Правоохоронний комітет рекомендував Раді ввести реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію

Правоохоронний комітет рекомендував Раді ввести реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроекти №№ 6607, 6151, 6449 про запровадження реєстру педофілів та хімічну кастрацію їх.

Відповідні рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські новини.

Законопроект №6607 рекомендується до прийняття в цілому і він пропонує запровадити Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти їхньої статевої свободи та статевої недоторканості.

Доступ до реєстру отримають правоохоронці.

Передбачається хімічна кастрація педофілів, яка може бути застосована тільки на підставі добровільного звернення засудженого за такі злочини за рішенням суду і за наявності відповідного висновку судово-психіатричної та судово-медичної експертиз.

Хімічна кастрація передбачає заміну невідбутої частини покарання і може бути застосована тільки після 10 років відбування покарання.

Також пропонується заборонити умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшити тюремний термін за зґвалтування дитини.

Правоохоронний комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект №6449, який пропонує повністю відкритий реєстр педофілів та примусову кастрацію останніх.

Крім того, комітет рекомендував прийняти за основу законопроект №6151, в якому пропонується примусова хімічна кастрація для засуджених за педофілію.

У документі відсутнє положення про реєстр для таких осіб.

Як повідомляли Українські Новини, петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів.

Тим часом у Раді запропонували хімічно каструвати педофілів.

Також партія Ляшка скликає позачергову сесію Ради для розгляду питань про педофілів.

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