Правоохоронний комітет рекомендував Раді ввести реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроекти №№ 6607, 6151, 6449 про запровадження реєстру педофілів та хімічну кастрацію їх.\r\nВідповідні рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські новини.\r\nЗаконопроект №6607 рекомендується до прийняття в цілому і він пропонує запровадити Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти їхньої статевої свободи та статевої недоторканості.\r\nДоступ до реєстру отримають правоохоронці.\r\nПередбачається хімічна кастрація педофілів, яка може бути застосована тільки на підставі добровільного звернення засудженого за такі злочини за рішенням суду і за наявності відповідного висновку судово-психіатричної та судово-медичної експертиз.\r\nХімічна кастрація передбачає заміну невідбутої частини покарання і може бути застосована тільки після 10 років відбування покарання.\r\nТакож пропонується заборонити умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшити тюремний термін за зґвалтування дитини.\r\nПравоохоронний комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект №6449, який пропонує повністю відкритий реєстр педофілів та примусову кастрацію останніх.\r\nКрім того, комітет рекомендував прийняти за основу законопроект №6151, в якому пропонується примусова хімічна кастрація для засуджених за педофілію.\r\nУ документі відсутнє положення про реєстр для таких осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала необхідну кількість голосів.\r\nТим часом у Раді запропонували хімічно каструвати педофілів.\r\nТакож партія Ляшка скликає позачергову сесію Ради для розгляду питань про педофілів.