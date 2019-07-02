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02 июля 2019, вторник, 16:45 379
Верховная Рада и партии 2019-07-02T16:53:18+03:00
Українські Новини
Партия Ляшко созывает внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопросов о педофилах

Партия Ляшко созывает внеочередную сессию Рады для рассмотрения вопросов о педофилах

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде собрала более 150 подписей, необходимых для проведения внеочередной сессии парламента, с целью рассмотрения вопросов реестра педофилов и их химической кастрации.

Об этом депутат Рады Валерия Заружко сообщила журналистам, передают Українські новини.

"156 подписей. То есть, пройдет у нас внеочередное заседание по этому поводу. Повод, я считаю, очень важный и рассмотреть эти вопросы нужно срочно", - сказала она.

Заружко отметила, что фракция предлагает рассмотреть проекты о введении открытого реестра педофилов и наказания для них в виде химической кастрации.

Депутат добавила, что заседание планируется провести в понедельник, 8 июля, в 10:00.

Также она не исключает, что в повестку дня заседания могут быть добавлены другие вопросы.

"Что там Парубий будет добавлять, это у него спросите, и если будет", - ответила парламентарий.

Как сообщали Українські новини, 24 июня электронная петиция к Раде о скорейшем рассмотрении законопроекта №6607 о реестре педофилов, набрала 25 тыс. голосов, которые необходимы для ее передачи на рассмотрение.

Ранее в Одесской области суд арестовал сроком на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

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