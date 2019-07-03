Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключає призначення новим скликанням Верховної Ради прем'єр-міністром чинного прем'єра Володимира Гройсмана, але вважає передчасним обговорювати.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Давайте ми спочатку подивимося, що скаже з приводу всіх наших "хотілок" український народ 21 липня. І потім ми сядемо і подивимося, кого і скільки потрапило в Верховну Раду... Виходячи з того, хто потрапить в парламент, ми будемо дивитися, з ким нам по дорозі з принципової базової ідеологічної точки зору ціннісних бар'єрів, через які ми ніколи не переступимо",- сказав він.

Так він відповів на питання журналіста, чи готова "Слуга народу" підтримати кандидатуру Гройсмана.

Як повідомляли Українські Новини, 13% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", хочуть бачити прем'єр-міністром лідера Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 11% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко і 10% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана.

Тим часом Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку, а Гройсман подякував їй за це.