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03 липня 2019, середа, 17:22 13
Політика 2019-07-03T17:30:05+03:00
Українські Новини
Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром

Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром

Володимир Гройсман.
Володимир Гройсман.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не виключає призначення новим скликанням Верховної Ради прем'єр-міністром чинного прем'єра Володимира Гройсмана, але вважає передчасним обговорювати.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Давайте ми спочатку подивимося, що скаже з приводу всіх наших "хотілок" український народ 21 липня. І потім ми сядемо і подивимося, кого і скільки потрапило в Верховну Раду... Виходячи з того, хто потрапить в парламент, ми будемо дивитися, з ким нам по дорозі з принципової базової ідеологічної точки зору ціннісних бар'єрів, через які ми ніколи не переступимо",- сказав він.

Так він відповів на питання журналіста, чи готова "Слуга народу" підтримати кандидатуру Гройсмана.

Як повідомляли Українські Новини, 13% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", хочуть бачити прем'єр-міністром лідера Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, 11% - лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлію Тимошенко і 10% - чинного прем'єра Володимира Гройсмана.

Тим часом Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку, а Гройсман подякував їй за це.

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