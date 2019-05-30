подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 13:50 2084
Политика 2019-05-30T13:50:51+03:00
Українські Новини
Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку

Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов Верховной Рады за отказ отправить его в отставку.

Об этом он сказал с трибуны парламента после голосования, передают Українські Новини.

"Уважаемый коллеги, народные депутаты, в первую очередь я благодарю вас за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией",- сказал он.

Обращаясь к депутатам, премьер отметил, что многие из них перед телекамерами хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле.

"Вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство. Займитесь тем, чтобы голосовать сердцем, чтобы каждый почувствовал вашу ответственность перед страной. Я такую ответственность чувствую",- добавил Гройсман.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.

Больше новостей о: Владимир Гройсман Отставка

Архив
Новости
В Киеве из университета культуры эвакуируют студентов: снова "минирование" 15:06
Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность" 14:41
Иностранные аналитики Гройсмана настоятельно рекомендовали перенести запуск энергорынка 14:19 Инфографика
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Завтра часть Украины накроют дожди с грозами, местами придет жара до +33 13:55
больше новостей
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина" 15:43
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного Суда 15:52
НАУ выступает за отмену переноса реформы системы контроля оборота нефтепродуктов 16:35
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист 16:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok