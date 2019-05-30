Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов Верховной Рады за отказ отправить его в отставку.

Об этом он сказал с трибуны парламента после голосования, передают Українські Новини.

"Уважаемый коллеги, народные депутаты, в первую очередь я благодарю вас за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией",- сказал он.

Обращаясь к депутатам, премьер отметил, что многие из них перед телекамерами хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле.

"Вы сегодня развиваете свои легкие, толкая воздух в информационное пространство. Займитесь тем, чтобы голосовать сердцем, чтобы каждый почувствовал вашу ответственность перед страной. Я такую ответственность чувствую",- добавил Гройсман.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Гройсман объявил о своем решении подать в отставку.

Но Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку.