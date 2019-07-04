Кавуни почали з'являтися на столах українців: що потрібно знати перед вживанням

Вже скоро в Україні настане сезон кавунів, які вже сильно подешевшали. Саме ця ягода займає перше місце в списку літніх десертів, адже вона не тільки добре втамовує спрагу, освіжає і наповнює організм енергією, але і дуже корисна для здоров'я. Кавун має безліч секретів дії в людському організму, про які мало хто знає.\r\nЦя величезна ягода містить в собі запас найбільш необхідних організму вітамінів: групи В-В1, В2, В3, а також В6 і В9, С, Е, А, D. Саме такий вітамінно-мінеральний склад комплексно насичує організм людини і надає їй бадьорий вигляд.\r\nАле найбільше кавун цінується за те, що:\r\n- виводить пісок з нирок;\r\nКавун є хорошим сечогінним засобом, безболісним для того, щоб позбутися від проблеми утворення каменів, а також допомагає абсорбувати жир і зменшує ознаки хронічного запалення сечового міхура.\r\n- бореться з розладами кишечника;\r\nКавун допомагає позбутися від проблем з роботою кишечника і покращує травлення. Існує також кавунова дієта, яка допомагає позбутися від хронічних закрепів і корисна при схудненні.\r\n- покращує кровообіг і запобігає серцевим хворобам;\r\nЯгода містить в собі цитрулін і аргінін, що покращують здатність організму переробляти інсулін, а також містить лікопін - антиоксидант, який запобігає хворобам серця і раку.\r\n- зменшує напруженість м'язів і підвищує рівень енергії в організмі;\r\nЗавдяки амінокислоті цитрулін кавун покращує роботу м'язів, усуваючи їх надмірну чутливість, а вітамін В6 в складі плода покращує загальне відчуття організму і насичує його магнієм.\r\nВживання кавуна при схудненні\r\nВажливий пункт - це калорійність літнього смаколику. У складі кавуна переважають 2 компонента - вода і вуглеводи, через відсутність білків і жирів в 100 грамах продукту міститься не більше 40 кілокалорій. Ще одна користь - це вміст фруктози - натурального цукру, який не так шкідливий для фігури, як сахароза, а харчові волокна, що містяться в складі кавуна, прискорюють травлення.\r\nЧерез таку низьку калорійність продукт вважається корисним при схудненні, він допомагає очистити організм від шлаків і токсинів. Є навіть так звані кавунові дієти, однак при їх використанні обов'язково потрібно враховувати особливості свого організму і проконсультуватися з дієтологом.\r\nЯк правильно вибрати кавун\r\nУявіть собі картину, коли ви приходите на ринок і бачите кавун: кругленький, ідеальний за кольором і формою, без плям, запашний. Але вдома розчаровуєтеся, адже плід виявився зовсім не солодким, а привабливим є тільки його запах. Щоб такого не відбувалося, завжди потрібно дотримуватися кількох простих правил при виборі цього плоду:\r\n\r\nНе купуйте кавун раніше серпня, оскільки ця ягода є баштанною культурою і її біологічний термін дозрівання - останній місяць літа. Тому навіть якщо вам в червні попадеться солодкий і смачний кавун, то швидше за все його від душі "напхали" нітратами.\r\nКолір. Це дуже важливий пункт при виборі кавуна. Якщо смужки на ягоді яскраво-зеленого кольору, значить, ягода стигла і смачна.\r\nРозмір. Кавун великий - значить він дозрів. Якщо хочете вибрати дійсно смачний плід, вибирайте великого розміру, адже так кавун досить наповнився рідиною.\r\nХлопчик чи дівчинка? Кавуни теж мають стать. Кавуни-дівчинки вважаються солодше. Щоб визначити стать кавуна, необхідно подивитися на його низ. У хлопчиків він опуклий з маленькими кружечками, а у дівчаток - плоский і кружечки більшого розміру.\r\nХвостик. Якщо плід стиглий, то його хвостик повинен бути повністю сухим, адже коли кавун у міру наситився вологою і поживними речовинами, він перестає харчуватися від кореня.\r\nЩічки кавуна. Щічка - це обов'язкова плямочка на кавуні, що з'являється на тому місці, де він лежав. Стиглий плід повинен мати жовтувато-оранжевий колір плями.\r\n\r\nРаніше Українські Новини розповіли про користь малини. Тим часом в Україні в розпалі сезон чорниці та лохини, яка по виробництву обігнала навіть малину.