Кавуни почали з'являтися на столах українців: що потрібно знати перед вживанням

Кавуни

Вже скоро в Україні настане сезон кавунів, які вже сильно подешевшали. Саме ця ягода займає перше місце в списку літніх десертів, адже вона не тільки добре втамовує спрагу, освіжає і наповнює організм енергією, але і дуже корисна для здоров'я. Кавун має безліч секретів дії в людському організму, про які мало хто знає.

Ця величезна ягода містить в собі запас найбільш необхідних організму вітамінів: групи В-В1, В2, В3, а також В6 і В9, С, Е, А, D. Саме такий вітамінно-мінеральний склад комплексно насичує організм людини і надає їй бадьорий вигляд.

Але найбільше кавун цінується за те, що:

- виводить пісок з нирок;

Кавун є хорошим сечогінним засобом, безболісним для того, щоб позбутися від проблеми утворення каменів, а також допомагає абсорбувати жир і зменшує ознаки хронічного запалення сечового міхура.

- бореться з розладами кишечника;

Кавун допомагає позбутися від проблем з роботою кишечника і покращує травлення. Існує також кавунова дієта, яка допомагає позбутися від хронічних закрепів і корисна при схудненні.

- покращує кровообіг і запобігає серцевим хворобам;

Ягода містить в собі цитрулін і аргінін, що покращують здатність організму переробляти інсулін, а також містить лікопін - антиоксидант, який запобігає хворобам серця і раку.

- зменшує напруженість м'язів і підвищує рівень енергії в організмі;

Завдяки амінокислоті цитрулін кавун покращує роботу м'язів, усуваючи їх надмірну чутливість, а вітамін В6 в складі плода покращує загальне відчуття організму і насичує його магнієм.

Вживання кавуна при схудненні

Важливий пункт - це калорійність літнього смаколику. У складі кавуна переважають 2 компонента - вода і вуглеводи, через відсутність білків і жирів в 100 грамах продукту міститься не більше 40 кілокалорій. Ще одна користь - це вміст фруктози - натурального цукру, який не так шкідливий для фігури, як сахароза, а харчові волокна, що містяться в складі кавуна, прискорюють травлення.

Через таку низьку калорійність продукт вважається корисним при схудненні, він допомагає очистити організм від шлаків і токсинів. Є навіть так звані кавунові дієти, однак при їх використанні обов'язково потрібно враховувати особливості свого організму і проконсультуватися з дієтологом.

Як правильно вибрати кавун

Уявіть собі картину, коли ви приходите на ринок і бачите кавун: кругленький, ідеальний за кольором і формою, без плям, запашний. Але вдома розчаровуєтеся, адже плід виявився зовсім не солодким, а привабливим є тільки його запах. Щоб такого не відбувалося, завжди потрібно дотримуватися кількох простих правил при виборі цього плоду:

Не купуйте кавун раніше серпня, оскільки ця ягода є баштанною культурою і її біологічний термін дозрівання - останній місяць літа. Тому навіть якщо вам в червні попадеться солодкий і смачний кавун, то швидше за все його від душі "напхали" нітратами. Колір. Це дуже важливий пункт при виборі кавуна. Якщо смужки на ягоді яскраво-зеленого кольору, значить, ягода стигла і смачна. Розмір. Кавун великий - значить він дозрів. Якщо хочете вибрати дійсно смачний плід, вибирайте великого розміру, адже так кавун досить наповнився рідиною. Хлопчик чи дівчинка? Кавуни теж мають стать. Кавуни-дівчинки вважаються солодше. Щоб визначити стать кавуна, необхідно подивитися на його низ. У хлопчиків він опуклий з маленькими кружечками, а у дівчаток - плоский і кружечки більшого розміру. Хвостик. Якщо плід стиглий, то його хвостик повинен бути повністю сухим, адже коли кавун у міру наситився вологою і поживними речовинами, він перестає харчуватися від кореня. Щічки кавуна. Щічка - це обов'язкова плямочка на кавуні, що з'являється на тому місці, де він лежав. Стиглий плід повинен мати жовтувато-оранжевий колір плями.

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