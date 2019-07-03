Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду

Производители бахчевых уже предлагают первую продукцию по достаточно невысоким ценам. Так, с начала сезона отечественные арбузы подешевели вдвое.

Об этом сообщает Kurkul.com.

Первые арбузы начали поступать на рынок чуть больше недели назад, а жаркая погода только ускорила этот выход и дала спрос рынка.

Цены в 30-40 грн / кг, которые были в начале сезона, продержались недолго и уже сейчас арбузы с украинских полей можно купить в сетях супермаркетов от 12 до 17 грн / кг.

Как и всегда, центральные регионы дорогие в плане ценовых котировок (арбузы здесь стоят от 15 до 20 грн / кг), а южные самые дешевые (от 10 до 13 грн / кг), но исторически, западные регионы не выращивают арбузы и потребляют их очень хорошо, поэтому и цены здесь близки к высоким по стране (14-16 грн / кг).

Как будет меняться погода, пока рано говорить, но то, что арбузов в этом году будет достаточно, говорили многие производители, поэтому выжить в условиях низкой цены поможет правильно построенный экспорт.

Экспортное окно этом году может быть длиннее и выгоднее, потому что аномальная жара, которая сейчас царит во многих странах Европы, просто таки убивает урожай.

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