В СБУ обіцяли сьогодні відзвітувати про проживання Шарія, Клюєва і Кузьміна в Україні

Служба безпеки України має намір 3 липня поінформувати Центральну виборчу комісію щодо перебування на території України протягом останніх 5 років кандидатів у депутати Верховної Ради Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна, реєстрація яких призвела до вчорашнього мітингу на Майдані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"В. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов зібрав службову нараду за запитом голови Верховної Ради України Андрія Парубія про перебування Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна на території України протягом останніх 5 років. СБУ в межах компетенції почала перевірку відповідних обставин. Це суспільно чутливе і дуже важливе питання, тому Служба вже сьогодні повідомить ЦВК про результати його обробки. Ми обов'язково проінформуємо громадськість про зміст цих матеріалів", - сказано в повідомленні.

Інші подробиці в повідомленні не вказані.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала екс-заступника генпрокурора Рената Кузьміна, екс-главу Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва і видеоблогера Анатолія Шарія кандидатами в депутати Ради.

Раніше суд скасував розшук і заочний арешт блогера Шарія.