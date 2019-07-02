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02 июля 2019, вторник, 14:08 1431
Выборы 2019-07-02T14:10:03+03:00
Українські Новини
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады

Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады

Анатолий Шарий. Фото: anatolijsharij/Facebook
Анатолий Шарий. Фото: anatolijsharij/Facebook

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала видеоблогера, бывшего журналиста Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной Рады, партию которого ранее зарегистрировал Минюст.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИКа во вторник, передают Українськi Новини.

За постановление проголосовали 10 членов комиссии, против - 1 и еще 5 - воздержались.

ЦИК зарегистрировал Шария в общегосударственном избирательном округе под №1 в "Партии Шария".

Постановление принято во исполнение решения Верховного Суда, который отказался признавать факт непроживания кандидата в Украине в течение последних 5 лет.

При этом члены ЦИКа возмутились таким решением и назвали его абсурдным.

Они отметили, что и сам Шарий и его жена ранее в СМИ сообщали о том, что с 2011 года проживают вне Украины из-за "политических преследований".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция начала расследование против Шария по подозрению в разжигании межнациональной вражды в Интернете.

Шарий заявлял, что намерен подать в суд на экс-Президента Петра Порошенко в ответ на обвинения в адрес блогера, что он работает на Россию.

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