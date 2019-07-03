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03 липня 2019, середа, 15:56 52
Зовнішня політика 2019-07-03T17:30:02+03:00
Українські Новини
У ПАРЄ засмучені відмовою України від спостереження асамблеї за виборами в Раду

У ПАРЄ засмучені відмовою України від спостереження асамблеї за виборами в Раду

ПАРЄ. Фото: wikimedia
ПАРЄ. Фото: wikimedia

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Марі Паск'є засмучена тим, що Україна скасувала запрошення місії для довготермінового спостереження за позачерговими виборами Верховної Ради 21 липня і нагадує, що у держави є зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПАРЄ, передають Українські Новини.

"Я мушу підкреслити, що Україна як член Ради Європи перебуває під наглядом Асамблеї і має зобов'язання запрошувати Асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами", - сказала вона.

Президент ПАРЄ висловила жаль у зв'язку з рішенням України відкликати запрошення для місії.

"Відповідаючи на лист спікера Верховної Ради, президент сказала, що Асамблея, починаючи з 1994 року, має давню практику роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дало змогу "значно поліпшити" правову базу країни і виборчі практики", - сказано в повідомленні.

Паск’є також наголосила на готовності до дискусії та поліпшення відносин між Асамблеєю, українським парламентом і його делегацією в ПАРЄ.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Андрій Парубій виступив проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради.

Тим часом МЗС зібрався жорстко відповідати ПАРЄ за рішення щодо Росії.

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