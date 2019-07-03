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03 липня 2019, середа, 15:18 22
Судова влада 2019-07-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Портнов має намір притягнути Парубія до відповідальності за непідписання законів про боротьбу з корупцією в об

Портнов має намір притягнути Парубія до відповідальності за непідписання законів про боротьбу з корупцією в оборонній сфері

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов має намір притягнути голову Верховної Ради України Андрія Парубія до відповідальності за непідписання законів про боротьбу з корупцією в оборонній сфері.

Про це Портнов повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, враховуючи виявлену сьогодні Парубієм принциповість у питанні запізнення з термінами підписання новим Президентом законів, ввечері опублікую та направлю до ДБР нову заяву про злочин щодо самого Парубія та інших учасників злочинної групи, які більше 3 років не підписували проголосований парламентом закон про встановлення відповідальності за корупцію в оборонній сфері", - написав юрист.

Також Портнов зазначив, що в новій заяві до Державного бюро розслідувань (ДБР) докладно опише завдану державі шкоду, список злочинної групи, їх умисел і хронологію злочину.

Крім того юрист підкреслив, що "заява подається в навчально-виховних та фільтраційно-профілактичних цілях".

Раніше Портнов заявив про намір юридичними методами домагатися кримінального переслідування чинної влади. "Ключові люди - це сам Порошенко, Філатов, Пашинський, лідер фракції "Народного фронту" Бурбак, лідер фракції "Блок Петра Порошенка", ключові чиновники з оточення Порошенко, бізнес-чиновники. Прізвища відомі та вони на слуху - зараз ми задокументували понад 10 заяв про злочини, щоб подати їх через 2-3 дні, тому що потрібно їх процесуальне оформлення", - сказав юрист.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня на телевізійному каналі "Прямий", що належить Порошенку, пройшла санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізації акцій телеканалу через кіпрську компанію.

ДБР в рамках кримінальних проваджень за заявами Портнова, фігурантом яких є колишній Президент України Петро Порошенко, вже викликала на допити бізнесмена Сергія Тігіпка та власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка.

Раніше Портнов зареєстрував у ДБР 5 заяв на Петра Порошенка, в яких він звинуватив колишнього Президента України в спробі узурпувати судову владу. Також Порошенка звинувачують у державній зраді, відмиванні коштів, зловживання службовим становищем, легалізації в офшорах злочинних доходів і несплаті податків, а також спробі узурпації судової влади.

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