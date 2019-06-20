ГБР вызвало на допросы по заявлениям Портнова Макеенко и Тигипко. На очереди Порошенко, – Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.

Об этом сообщил Українським Новинам директор ГБР Роман Труба.

"Нами направлены повестки и вызываются на допросы на следующей неделе Сергей Тигипко, а также Владимир Макеенко. После проведения допросов этих свидетелей, нами будет вызван, соответственно, и экс-президент (Порошенко)", - подчеркнул он.

Также Роман Труба сообщил, что ГБР в рамках расследования этих дел начинает выемку документов, в том числе – в банках и Администрации Президента Украины. "На сегодня суд удовлетворил 12 ходатайств следователей ГБР о доступе к документам. Мы будем делать выемки в банках, регистрационных службах, Администрации Президента. В ближайшие дни мы хотим получить уже оригиналы документов. И начать проведение допросов свидетелей в этих производствах", - заявил директор ГБР.

По словам Трубы, в данный момент ГБР расследует уже 5 уголовных производств, фигурантом которых является Порошенко. Все они возбуждены по заявлениям Портнова. При этом, учитывая, что некоторые из них находятся в работе уже месяц, а ощутимых результатов пока нет, руководство ГБР предприняло шаги по ускорению работы.

"Понимая резонанс этих производств. Учитывая что их фигурант экс-президент. Чтобы обеспечить объективное и непредубежденное расследование, к которому в дальнейшем у экспертов, профессионалов, общественности не будет возникать ни каких вопросов, я беру с сегодняшнего дня ход следствия под личный контроль. А также под контроль работу следственных подразделений, в которых они расследуются", - уточнил Труба.

При этом, Роман Труба в очередной раз попросил СМИ не ожидать сиюминутных результатов расследования, заявив, что главным здесь является безупречный сбор доказательной базы. Для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть прозвучавшие обвинения и что занимает длительное время.

Как сообщали Українські Новини, ранее юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже 4-е заявление на Петра Порошенко, в котором он обвинил бывшего Президента Украины в попытке узурпировать судебную власть.

Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.