ГБР подтвердило обыски на "Прямом", о которых заявил Портнов

На телеканале "Прямой", который принадлежит бывшему Президенту Петру Порошенко, проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию.

Об этом сообщил юрист и бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook, частично информацию подтвердили в ГБР.

"Друзья, хорошие новости с телеканала Порошенко "Прямой". Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. Не переключайтесь", - сообщил Портнов.

Документ: Андрей Портнов

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Как сообщил Українським Новинам источник в Государственном бюро расследований, ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой".

"Да, обыски такие проводятся", - сказал он.

По его словам, следственные действия санкционированы судом.

Собеседник пока не уточнил, в рамках какого уголовного производства проводятся обыски.

Как сообщали Українські Новини, ГБР допросило Портнова об узурпации власти Порошенко и фальсификациях Парубия при формировании коалиции.

ГБР в рамках уголовных производств по заявлениям юриста Андрея Портнова, фигурантом которых является бывший Президент Украины Петр Порошенко, уже вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телевизионного канала "Прямой" Владимира Макеенко.

Относительно Порошенко ГБР расследует уже 5 уголовных производств по заявлением Портнова, который в свою очередь подал в ГБР заявление на самого Портнова. Однако ГБР отклонило встречное заявление Порошенко, о чем его уведомило.

Порошенко обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, а также - попытке узурпации судебной власти.