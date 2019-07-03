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03 липня 2019, середа, 14:55 8
Судова влада 2019-07-03T15:00:01+03:00
Українські Новини
Поліцейських підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть 3-річної дитини

Поліцейських підозрюють у недбалості, яка спричинила смерть 3-річної дитини

Дитина, що плаче. Фото: www.miloserdie.ru
Дитина, що плаче. Фото: www.miloserdie.ru

Поліцейських підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі малолітнього дитини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За даними слідства, в райвідділ поліції неодноразово зверталася бабуся 3-річної дівчинки. Жінка заявляла про можливу загрозу життю і здоров'ю її внучки через жорстоке ставлення матері і вітчима до дитини. З пояснень заявника, сім'я нерідко "виховувала" дівчинку кулаками.

Разом з тим, жодну з заяв бабусі не було розглянуто належним чином.

Так, 25-річна інспектор поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини. При цьому вона не перевірила умови, в яких жила дівчинка, не повідомили у відповідні органи і служби у справах дітей про можливий факт загрози здоров'ю і життю дівчинки. Бабуся забрала дівчинку з сім'ї і привезла в лікарню, де медики зафіксували численні забої та синці на тілі дитини.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень дівчинці було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України. Слідчий двічі надавала доручення інспектору по перевірці умов проживання дівчинки, проведення допиту батьків тощо. Проте жодне з цих доручень не було виконано.

Недбале ставлення правоохоронців до службових обов'язків призвело до того, що у вересні 2018 року дівчинка, яка в черговий раз постраждала від побоїв, загинула.

Мати дитини намагалася видати вчинене за нещасний випадок. Однак проведена експертиза показала, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, що супроводжувалася крововиливом з подальшим набряком головного мозку. Крім того, на тілі та обличчі померлої дівчинки виявлено численні садна і синці, що свідчить про систематичне знущання над дитиною.

Зараз провадження у відношенні матері і вітчима загиблої дитини слухається в Куп'янському районному суді. За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, підозрювані працівники поліції відсторонені від посади і перебувають під домашнім арештом.

Раніше поліцейські не в службовий час поранили з пістолета 5-річну дитини в голову, від отриманих травм, через 3 дні хлопчик помер.

Також був арештований другий поліцейський, підозрюваний у вбивстві Кирила Тлявова.

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