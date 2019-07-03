Журналіста "Страны" побив "кілер Бабченка": з'явилися подробиці і відео

Виданню "Страна" вдалося ідентифікувати учасника "майдану Порошенка", який побив журналіста Влада Бовтрука.\r\nНападником виявився так званий "кілер Аркадія Бабченка", відомий своїми неонацистськими поглядами колишній священик Київського патріархату і "правосек" Олексій Цимбалюк, пише видання.\r\nТакож вранці з'явилося відео нападу на Бовтрука. На записі можна побачити, як виглядав грабіжник. Очевидець зняв момент вже після побиття Владислава. Але на початку відео видно як раз Цимбалюк в чорній футболці і сірій кепці.\r\n\r\nСам Владислав упізнав Цимбалюка як людину, що била його.\r\nУвечері 2 липня Владислав висвітлював акцію прихильників Петра Порошенка проти реєстрації на виборах Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Під час акції на нього напали і сильно побили ногами. Поліція відкрила справу за фактом побиття журналіста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Антиклюевский майдан" загрожує Зеленському"немирними протестами" через 2 дні.\r\nГолова НСЖУ засудив побиття журналіста на "антиклюевском мітингу".\r\n