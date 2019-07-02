подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 июля 2019, вторник, 23:02 79
СМИ 2019-07-02T23:02:26+03:00
Українські Новини
Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге"

Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге"

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что избиение журналиста издания "Страна" Влада Бовтрука на митинге противников регистрации в народные депутаты Клюева и Анатолия Шария является возмутительным и выразил надежду, что правоохранители проведут расследование.

"Инцидент произошедший является возмутительным. Любые митинги и политические акции должны быть открыты для журналистов всех медиа и сотрудники СМИ не должны бояться ходить на массовые мероприятия и выполнять свою работу. Эта агрессия становится возможной, потому что в украинском обществе уже годами наработался стереотип - журналист является беззащитной жертвой, атака на него остается безнаказанной. Рассчитываем, на то, что в полиции хватит профессионализма провести расследование и выдержки не обращаясь в политику" - заявил "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко

Как сообщали Українські Новини, "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.

Также на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко Антиклюевский майдан

Архив
Новости
Канада намерена упростить въезд для украинцев и расширить соглашение о ЗСТ с Украиной 00:06
Шарий провел свой митинг с красными шариками на Майдане 23:36
Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге" 23:02
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Журналиста избили на митинге сторонников Порошенко. Фото: strana.ua
На "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны" 22:24
больше новостей
Сильная жара охватит Украину и уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в начале недели 06:00 Карта
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok