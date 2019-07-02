Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге"

Глава НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что избиение журналиста издания "Страна" Влада Бовтрука на митинге противников регистрации в народные депутаты Клюева и Анатолия Шария является возмутительным и выразил надежду, что правоохранители проведут расследование.

"Инцидент произошедший является возмутительным. Любые митинги и политические акции должны быть открыты для журналистов всех медиа и сотрудники СМИ не должны бояться ходить на массовые мероприятия и выполнять свою работу. Эта агрессия становится возможной, потому что в украинском обществе уже годами наработался стереотип - журналист является беззащитной жертвой, атака на него остается безнаказанной. Рассчитываем, на то, что в полиции хватит профессионализма провести расследование и выдержки не обращаясь в политику" - заявил "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко

Как сообщали Українські Новини, "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня.

Также на "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны".