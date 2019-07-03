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03 липня 2019, середа, 13:47 9
Життя 2019-07-03T15:00:02+03:00
Українські Новини
У четвер в Україні буде контрастна погода від +7 до +30 і грози

У четвер в Україні буде контрастна погода від +7 до +30 і грози

У четвер, 4 липня, відхід спеки закріпиться. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+14 градусів, вдень +19...+26 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +19..+21 градус, вдень +26...+28 градусів.

3 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Нагадаємо, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики.

Тим часом, спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

 

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