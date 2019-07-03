У четвер в Україні буде контрастна погода від +7 до +30 і грози

У четвер, 4 липня, відхід спеки закріпиться. В Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +7...+14 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +14...+19 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+24 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +10...+16 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Донецькій області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура вночі +12...+19 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, подекуди шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +13...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, подекуди шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +16...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +19..+21 градус, вдень +26...+28 градусів.\r\n3 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +21...+26 градусів, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nНагадаємо, від ураганного вітру в двох областях України будинки залишилися без дахів і електрики.\r\nТим часом, спеку розбавить прохолодний атмосферний фронт: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.\r\n