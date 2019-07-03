На одеському пляжі були помічені отруйні скати

На Одеському пляжі люди, що відпочивали помітили скатів-хвостоколів. Тварини плавали неподалік від берега на пляжі "Дельфін". Про це повідомляє 24tv.

Хтось з туристів побачив чотирьох скатів за 6 метрів від берега в 7 ранку, коли на пляжі ще не було людей. Після публікації відео в мережі серед користувачів виник переполох, проте вчені говорять, що скати-хвостоколи першими не нападають і є дуже полохливими тваринами.

У скатів-хвостоколів на хвості розташовані тверді шипи з отрутою. Тому, якщо виявили їх у воді не можна проганяти їх чи брати на руки. Це може бути небезпечним для життя.

Входити у воду потрібно поступово, добре дивитися під ноги, щоб не наступити на ската. Не варто купатися вночі, так як цих тварин можна не помітити в темряві.



Раніше Українські Новини розповіли про найпопулярніших українських морських курортах, де можна відпочити як за кордоном.



Тим часом у Криму був помічений дельфін з мутованим хвостом.



Також в Одесі відпочивальникам заборонили купатися в морі через дуже зелену воду.