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03 липня 2019, середа, 13:08 18
Суспільство 2019-07-03T14:30:03+03:00
Українські Новини
Розробці системи забезпечення українців житлом заважає популізм, - голова правління Держмолодьжитла Комнатний

Розробці системи забезпечення українців житлом заважає популізм, - голова правління Держмолодьжитла Комнатний

Голова правління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Сергій Комнатний заявляє, що розробці стратегії державної житлової політики заважає популізм всіх політичних сил, які перебувають при владі.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Початок роботи над стратегією, з моєї точки зору, заважає політичний популізм і політична імпотенція всіх без винятку політичних сил, які були при владі з часу незалежності України. Жоден політик, жодна партія не взяла на себе відповідальність сказати людям правду, що безкоштовного житла для всіх у власність більше не буде", - сказав Комнатний.

Він зазначив, що станом на минулий рік було 2 робочі групи з підготовки нового Житлового кодексу: одна в комітеті Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, друга - в Адміністрації Президента.

За словами Комнатного, робоча група при комітеті Ради двічі засідала робоча група при Адміністрації - жодного разу.

"Вважаю, що саме зараз, можливо, 2020-2021 роки, можна розробити та прийняти стратегію державної житлової політики", - підкреслив він.

Він вважає, що житлова політика повинна бути комплексною і базуватися не лише на створенні житлового фонду, але й на управлінні ним.

Також житлова політика повинна передбачати підходи до забезпечення житлом всіх громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, більше половини українців живуть в перенаселених будинках.

За даними ЮНІСЕФ, понад третини молодих людей в Україні живе з батьками.

Тим часом ціни на житло у Львові перевищили київські.

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