Во Львове цены на квартиры выше, чем в Киеве: тенденции на рынке жилья в Украине

Винницкая, Тернопольская и Черниговская области – лидеры по росту цен на вторичное жилье. Только в Виннице цены на однокомнатные квартиры за первый квартал 2019 года выросли на 44%, отмечают аналитики. А во Львове стоимость однушек и двушек выше, чем в Киеве, где за месяц жилье на вторичке подорожало на 1,8%.

Однако причин для повышения цен нет, говорят риелторы. Рынок недвижимости напротив замер, пишет сайт "Сегодня".

"Исследование вторичного рынка показало – однокомнатные квартиры в Винницкой области выросли в цене на 44%. А во Львове они были даже дороже, чем в столице", – отмечают аналитики площадки OLX.

Cредняя цена однокомнатной квартиры в Винницкой области – 670 тыс. грн. В Тернопольской – 595 тыс. грн, в Черниговской – 458,5 тыс. грн.

Если судить по объявлениям в сети, то самые высокие цены на однушки – во Львове. В среднем стоимость квартиры составляет 922 тыс. грн, тогда как однокомнатные квартиры в Киеве предлагают в среднем за 809 тыс. грн.

А наиболее резкое подорожание на жилье с начала года наблюдалось в Винницкой области. В тройке лидеров также Тернопольский и Черниговский регионы, говорит статистика.

Однако по объявлениям не стоит судить о тенденциях на рынке. Статистика сайтов недвижимости не говорит о реальной ситуации, потому что среди прочих объявлений зачастую есть те, ценам которых не всегда можно верить.

"Однокомнатные квартиры, как наиболее востребованные в туристическом городе, могут подорожать в некоторых районах Львова до уровня киевских – в этом я не сомневаюсь. Если сравнивать хорошие квартиры во Львове и плохие в Киеве, то они в ценах примерно сравняются. Но разрыв между столицей и областными центрами есть. Если в Киеве цена за метр квадратный примерно 1000 долл. То во Львове и Одессе – 750 долл./кв.м., Харькове и Днепре – на уровне 550 долл./кв.м", – говорит директор департамента Ассоциации риелторов Украины Эдуард Базус.

Спрос на жилье уменьшился. Активность на рынке недвижимости в первом квартале этого года упала, говорит Украины Эдуард Базус. На первичный рынок повлияло падение курса доллара. А на вторичное жилье – президентские выборы в Украине.

"Многие покупатели решили немного отложить момент покупки квартир на потом. Самое любопытное, что они все равно вернутся на рынок, потому что глобально ничего же не меняется. Беспокойство не дает спокойно совершать сделки", – говорит Эдуард Базус.

Цены растут. Однако этот рост настолько невелик, что он не может говорить о каких-то тенденциях на рынке.

"Цены уже абсолютно точно не падают. А на первичке подросли за счет того, что доллар ослаб. Проседание курса привело к тому, что в долларовом выражении цены выросли", – комментирует эксперт.

Цены на вторичное жилье выросли во всех городах-миллионниках. Но это рост на уровне 0,1-0,5% в месяц. Больше всего росли цены в Днипре – около 1% в месяц.

На рынок жилья во Львове влияют программисты и заробитчане, поясняет Дмитрий Кабаровский, Co-founder & CMO компании INPROLUX.

"На фоне украинских зарплат простые программисты и веб-дизайнеры с зарплатой от 2000 евро стали крепким средним классом, формирующим ценообразование в регионе. Западный регион был недооценен последние 5-7 лет. Сейчас цена выравнивается на фоне повышения спроса: покупают запасное жилье жители восточных регионов и заробитчане", – отмечает эксперт.

Кардинальных изменений в недвижимости в ближайшее время не будет, считает Виктор Несин, председатель Национального совета риэлтерской палаты Украины. Будет сохраняться сегодняшняя ценовая политика.

"Все зависит от ситуации в стране. Рынок недвижимости тонко реагирует на все политические события в стране. На сегодня у нас ситуация, когда рынок замер. Люди пытаются понять, что будет дальше. Инвесторы сейчас приостановились и это чувствуется по всему рынку. Все крупные проекты немного приостановились. Если говорить о ценах, то никаких резких перемен не будет", – говорит Несин.

При этом рынок нового жилья будет активнее вторичного. Это связано с тем, что цены на жилье в новостройках ниже, чем на вторичном рынке. Причин для роста цен нет, потому что на сегодняшний день не наблюдается ни притока инвесторов, ни роста дохода населения, ни дешевой ипотеки. Цены не будут снижаться, а будут инертными, считает эксперт.

Эксперт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак, напротив, уверена, что незначительное увеличение стоимости квадратного метра в пределах 1-1,5%, свидетельствует о постепенной активизации рынка.

"Спровоцированное президентскими выборами затишье на первичном рынке проходит. Бизнес принял во внимание результаты выборов и мигом отреагировал возвращением к обычному ритму работы. Кроме того, увеличение цен было бы возможным без возврата покупателя на рынок", – считает эксперт.

При этом, по ее словам, хорошим стимулом для покупателей может стать развитие ипотечных программ, а также программ по рассрочке. Для бизнеса важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, в марте на вторичном рынке предложение квартир снизилось на 3,2%, а цены снизилась на 0,1%.

Тем временем в феврале предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 6,7% до 14 392 квартир.