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03 липня 2019, середа, 12:21 18
Економіка 2019-07-03T14:45:03+03:00
Українські Новини
НКРЕКП має прийняти економічно обгрунтовані тарифи для облгазів, - Профспілка газових господарств

НКРЕКП має прийняти економічно обгрунтовані тарифи для облгазів, - Профспілка газових господарств

Працівники газорозподільних компаній вимагають у Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняття економічно обґрунтованого тарифу для операторів газорозподільних систем (ГРС).

Про це сказано в повідомленні Профспілки газових господарств України, передають Українські Новини.

"2 липня близько тисячі працівників газорозподільних компаній із різних областей України на чолі з профспілками прибули під будівлю НКРЕКП на всеукраїнський страйк. Вони вимагали встановити зарплати в газорозподілі на рівні середньої щодо промисловості в Україні та прийняти економічно обгрунтований тариф для операторів ГРС. Причиною всеукраїнського страйку стало чергова невиконана обіцянка голови НКРЕКП про перегляд тарифу на розподіл газу. Напередодні під час зустрічі з профспілками газовиків вона пообіцяла, що процедуру перегляду тарифу буде розпочато до кінця червня", - сказано в ньому.

При цьому питання регулятором так і не було внесено до порядку денного, через це, згідно з повідомленням, близько тисячі працівників газорозподільних компаній із різних регіонів прибули під НКРЕКП на всеукраїнський страйк, щоб відстояти своє право на гідну зарплату.

Згідно з повідомленням, після кількагодинних консультацій представники НКРЕКП погодилися на зустріч з ініціативною групою страйкарів від газорозподільних компаній.

Сторону регулятора представили два члени комісії - Олена Антонова і Дмитро Коваленко, а також директор департаменту природного газу НКРЕКП Татьяна Рябуха.

Зі слів Рябухи, на цей раз перегляд тарифів на розподіл газу загальмувало рішення суду, яке поновив дію методики щодо впровадження тарифу на розподіл на підставі приєднаної потужності, тому на даний момент комісія вирішує, за якою з методик встановлювати тариф - на підставі тимчасової методики або виконувати рішення суду і приймати тарифи щодо потужності.

"Тим часом через зволікання регулятора з переглядом тарифів для операторів ГРС газорозподільна галузь доведена до межі колапсу. Кошти, закладені в тарифах операторів ГРС, покривають менше 50% від необхідних витрат. Дефіцит у фінансуванні виник за всіма складовими тарифу - від оплати праці, закупівлі газу для ВТВ до виконання затверджених регулятором інвестиційних програм. Політика регулятора призвела до того, що з 2015 зарплата працівників газорозподільних компаній залишається замороженою. Вона вдвічі нижче, ніж в одному їз секторівенергетики. Наприклад, середня зарплата працівників газорозподільних компаній досягає приблизно 5 тис. гривень, тоді як середня щодо промисловості України вже досягла більше 10 тис. гривень", - наголошується в повідомленні.

Тому, згідно з повідомленням, газорозподільна галузь переживає катастрофічний відтік кадрів: так, починаючи з 2014 року, компанії вже втратили третину з 80 тис. кваліфікованих працівників.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП обіцяла передивитися тарифи для облгазів до кінця червня.

Раніше суд зобов'язав НКРЕКП виплатити компенсацію "Дніпропетровськгазу" 1 млрд гривень.

Також РГК звинувачуе "Нафтогаз" у спробі доведення до банкрутства облгазів.

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