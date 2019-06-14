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14 июня 2019, пятница, 10:23 116
Экономика 2019-06-14T10:24:29+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ обещает пересмотреть тарифы для облгазов до конца июня

НКРЭКУ обещает пересмотреть тарифы для облгазов до конца июня

Профсоюз газовых хозяйств Украины заявляет об обещании Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть тарифы для газораспределительных компаний до конца июня.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель профсоюзного комитета газовых хозяйств Сергей Копаничук, передают Українськi Новини.

"13 июня состоялась встреча Профсоюзов газовых хозяйств Украины с председателем НКРЭКУ Оксаной Кривенко, на которой обсуждался пересмотр тарифов для газораспределительных компаний. Во время встречи Кривенко пообещала, что до конца июня комиссия пересмотрит убыточные тарифы на распределение газа", - отметил Копаничук.

По его словам, причиной встречи Профсоюзов газовиков и главы госрегулятора стала критическая ситуация в сфере газораспределения.

"Четвертый год подряд НКРЭКУ не пересматривает тарифы для операторов ГРС, что привело к накоплению ими миллиардных убытков и долгов. Зарплата у работников газораспределительных компаний вдвое ниже средней по промышленности в Украине", - отметил Копаничук.

По его словам, из-за этого предприятия уже потеряли треть квалифицированных работников и испытывают огромный кадровый голод.

"Если до 20 июня Регулятор не начнет пересматривать тарифы для операторов ГРС, то профсоюзы будут вынуждены начать всеукраинскую акцию протеста", - заявил после встречи Копаничук.

Он отметил, что операторы ГРС в очередной раз предоставили  НКРЭКУ полный пакет документов для принятия экономически обоснованных тарифов.

"Регулятор должен предусмотреть для работников газовых компаний зарплату, которая соответствует средней зарплате по промышленности. На сегодня в Украине она уже достигла 10 тыс. гривен. Кроме того, в новых тарифах наконец должны быть учтены средства на установку у бытовых потребителей индивидуальных газовых счетчиков, как того требует Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета газа". В новом тарифе Регулятор должен учитывать достаточное финансирование для ремонта и модернизации сетей, чтобы операторы ГРС могли выполнить весь комплекс работ для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы газораспределительной системы", - сказал Копаничук.

В случае, если НКРЭКУ будет в дальнейшем затягивать процесс пересмотра тарифа для газораспределительных компаний  Копаничук заверил в готовности всех работников отрасли присоединиться к бессрочной акции протеста под стенами НКРЭКУ.

Как сообщали Українські Новини, Суд обязал НКРЭКУ выплатить компенсацию "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен.

Также РГК обвиняет "Нефтегаз" в попытке доведения до банкротства облгазов.

Кроме того, облгазы намерены обжаловать результаты проверок НКРЭКУ относительно приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

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