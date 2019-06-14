НКРЭКУ обещает пересмотреть тарифы для облгазов до конца июня

Профсоюз газовых хозяйств Украины заявляет об обещании Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть тарифы для газораспределительных компаний до конца июня.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель профсоюзного комитета газовых хозяйств Сергей Копаничук, передают Українськi Новини.

"13 июня состоялась встреча Профсоюзов газовых хозяйств Украины с председателем НКРЭКУ Оксаной Кривенко, на которой обсуждался пересмотр тарифов для газораспределительных компаний. Во время встречи Кривенко пообещала, что до конца июня комиссия пересмотрит убыточные тарифы на распределение газа", - отметил Копаничук.

По его словам, причиной встречи Профсоюзов газовиков и главы госрегулятора стала критическая ситуация в сфере газораспределения.

"Четвертый год подряд НКРЭКУ не пересматривает тарифы для операторов ГРС, что привело к накоплению ими миллиардных убытков и долгов. Зарплата у работников газораспределительных компаний вдвое ниже средней по промышленности в Украине", - отметил Копаничук.

По его словам, из-за этого предприятия уже потеряли треть квалифицированных работников и испытывают огромный кадровый голод.

"Если до 20 июня Регулятор не начнет пересматривать тарифы для операторов ГРС, то профсоюзы будут вынуждены начать всеукраинскую акцию протеста", - заявил после встречи Копаничук.

Он отметил, что операторы ГРС в очередной раз предоставили НКРЭКУ полный пакет документов для принятия экономически обоснованных тарифов.

"Регулятор должен предусмотреть для работников газовых компаний зарплату, которая соответствует средней зарплате по промышленности. На сегодня в Украине она уже достигла 10 тыс. гривен. Кроме того, в новых тарифах наконец должны быть учтены средства на установку у бытовых потребителей индивидуальных газовых счетчиков, как того требует Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета газа". В новом тарифе Регулятор должен учитывать достаточное финансирование для ремонта и модернизации сетей, чтобы операторы ГРС могли выполнить весь комплекс работ для обеспечения безаварийной и бесперебойной работы газораспределительной системы", - сказал Копаничук.

В случае, если НКРЭКУ будет в дальнейшем затягивать процесс пересмотра тарифа для газораспределительных компаний Копаничук заверил в готовности всех работников отрасли присоединиться к бессрочной акции протеста под стенами НКРЭКУ.

Как сообщали Українські Новини, Суд обязал НКРЭКУ выплатить компенсацию "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен.

Также РГК обвиняет "Нефтегаз" в попытке доведения до банкротства облгазов.

Кроме того, облгазы намерены обжаловать результаты проверок НКРЭКУ относительно приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.