Власть и "Нефтегаз" пять лет упорно уничтожают газораспределительную отрасль, - РГК

Вашему вниманию предлагается Заявление Региональной газовой компании относительно давления власти и государственного монополиста НАК "Нефтегаз Украины" на частные газораспределительные компании с целью доведения их до банкротства и дальнейшего укрепления монополии "Нефтегаза".

За последние пять лет газораспределительным компаниям преднамеренно нанесены убытки на общую сумму около 40 млрд грн. Убытки образованы искусственно, совместно и благодаря взаимодействию государственной монополии с руководством органов исполнительной власти высшего звена и в интересах НАК "Нефтегаз Украины".

Как власть и Нефтегаз пять лет упорно уничтожают газораспределительную отрасль

Уже пять лет власть и государственный газовый монополист НАК "Нефтегаз Украины" последовательно выдавливают частные компании с газораспределения с помощью тактики "выжженной земли". Их доводят до банкротства, используют не только экономические, но и политические инструменты: предвзятые и незаконные правительственные решения, дискриминационную тарифную политику и коррупционные схемы для создания искусственных долгов.

Такие злонамеренные действия загнали все без исключения газораспределительные компании в глубокую яму экономической несостоятельности – накопленные убытки достигли 40 млрд грн.

Отрасль переживает катастрофический отток кадров из-за замороженной государством зарплаты, которая вдвое ниже чем в любых других секторах энергетики. Начиная с 2014 года газораспределительная отрасль потеряла треть с 70 тыс специалистов.

Захват контроля над распределением газа обеспечит дальнейшее существование Нефтегаза

Нефтегаз который был создан для посреднических операций с российским газом, последние 4 года теряет свое значение и монопольную силу.

В этом году Нефтегаз неизбежно потеряет свой главный финансовый источник – доход от транзита газа. Это произойдет либо через анбандлинг, либо через сокращение самого транзита.

Частные поставщики газа (трейдеры) уже отобрали у государственной монополии значительную долю на рынке коммерческих поставок газа: судьба Нефтегаза здесь сократилась с 84% в 2014 году до 12% в 2018 году.

На рынке газа для бытовых потребителей Нефтегаз удерживает 100% как оптовый поставщик ресурса. Здесь наибольший объем потребления газа в Украине - 16 млрд куб.м ежегодно.

Чтобы сохранить смысл своего существования, Нефтегаза крайне необходимо не только сохранить, но и установить полный монопольный контроль над этим сектором, устранив конкурентов. Поэтому он так отчаянно пытается уничтожить частных поставщиков газа в секторе ПСО и довести до банкротства частные газораспределительные компании (Операторов ГРМ).

Даже в корпоративной стратегии Нефтегаз Украины "Доступная энергия" указано: "подготовиться к исполнению роли оператора ГРС" и "разработать план действий для обеспечения трансформации сектора, взяв контроль над операторами ГРС".

Убыточные тарифы для операторов ГРМ-создание "выжженной земли" для частных компаний

Действующий тариф на распределение газа неизменный с 2015 года и на сегодняшний день он уже в 2,5 раза меньше минимально необходимого для безубыточной деятельности Операторов ГРС. Это случилось потому, что НКРЕКП находится под влиянием власти и не выполняет свои прямые обязанности в отношении справедливого, недискриминационного и беспристрастного регулирования в отрасли.

Сейчас тариф на распределение составляет 0,56 грн за куб.м, а для безубыточной работы его уровень должен быть 1,3 грн за куб.м. Это беспрецедентно низкий уровень, которого катастрофически недостаточно для поддержания безопасной работы газораспределительных сетей. Отметим, что в структуре цены доля распределения составляет менее 8%, в то время как по европейским стандартам она должна быть на уровне 25-30% от цены на газ.

Целенаправленная дискриминационная тарифная политика НКРЕКП привела к тому, что операторы ГРМ за пять лет получили убытки на суму12,9 млрд грн.

Заниженные нормы потребления газа – противоправный и дерзкий механизм давления на операторов ГРС

Фактическое среднее потребление газа потребителем без счетчика составляет 6,6 куб м. Однако Кабмин устанавливает нормы в два раза ниже. Это ведет к убыткам газораспределительных компаний: газ потреблено, но за него не заплачено.

За пять лет правительство менял нормы потребления газа восемь раз. Последние две смены были сделаны в течение трех недель и еще на символически-условные 0,01 куб. м каждый раз – фактически, все нормы правительства взяты с потолка. Суды уже дважды отменяли решение Кабмина, как незаконные и необоснованные с момента принятия. Но правительство продолжает дерзко нарушать процедуры, демонстративно занижая нормы.

Результат серийных махинаций с нормами газа – убытки операторов ГРС составили 7,9 млрд грн.

Запрет операторам ГРМ на приведение газа к стандартным условиям

Следующая схема для создания искусственной задолженности газораспределительных компаний – это запрет операторам ГРМ учитывать газ, потребленный населением, с приведением к стандартным условиям. Этот запрет ввела НКРЕКП, наложив табу на давно известные законы физики: только операторам ГРМ можно не учитывать температурные колебания, которые влияют на фактические объемы потребленного газа. "Нефтегазу" – можно, на него запрет на приведение газа к стандартным условиям не распространяется.

До 2016 года температурные колебания объемов газа для населения учитывались в тарифах операторов ГРС. Сейчас эти расходы исключены из тарифов согласно Закону "О рынке природного газа", который был принят в 2015 году и Кодекса РМ, который вступил в силу в 2016 году. С того времени операторы ГРМ учитывают температурные колебания при расчете объемов потребленного населением газа. Но из-за запрета власти выставлять эти объемы газа к уплате потребителям, в отрасли возникли и накопились искусственные долги. Когда же потребители получили счета, в которых объем газа учитывает его физические свойства, Нефтегаз при поддержке власти начал кампанию травли, а НКРЕКП провела заказные «проверки» и наложила на операторов ГРС штрафы.

В результате газораспределительные компании понесли потери на 6,4 млрд грн. В свою очередь, Нефтегаз учитывает эту сумму как неуплату за поставленный газ, ведь он передает для населения газ приведенный к стандартным условиям.

Манипуляции с учетом газа: "Нефтегаз" вместе с дочерней компанией создают искусственные долги у операторов ГРС

Нефтегаз с помощью дочерней компании Укртрансгаз реализует коррупционную схему с учетом газа для банкротства и вытеснение с рынка частных операторов ГРС.

"Укртрансгаз" - оператор газотранспортной системы фиксирует фактический отбор объемов газа из системы за конкретными участниками рынка. Для искажения такого учета Нефтегаз использует свое влияние на Укртрансгаз: поэтому газ, который потребляют, но не платят предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), Укртрансгаз оформляет как несанкционированный отбор газа Операторами ГРМ. Таким образом, долги финансово несостоятельных ТКЭ искусственно перебрасываются на операторов ГРС. Вдобавок эти долги увеличиваются - за счет штрафных санкций, за якобы несанкционированный отбор газа.

В результате, операторам ГРМ таким образом были приписаны фиктивные долги на сумму более 12,8 млрд грн.

Беспочвенность таких действий группы "Нефтегаз" Операторы ГРМ доказывают в судебном порядке.

За последние пять лет для укрепления монополии Нефтегаза Украины газораспределительным компаниям причинен ущерб на общую сумму около 40 млрд грн. Убытки образованы искусственно, совместно и благодаря взаимодействию государственной монополии с руководством органов исполнительной власти высшего звена и в интересах НАК "Нефтегаз Украины".