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24 мая 2019, пятница, 12:15 1269
Экономика 2019-05-24T23:30:08+03:00
Українські Новини
Суд обязал НКРЭКУ выплатить компенсацию "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен

Суд обязал НКРЭКУ выплатить компенсацию "Днепропетровскгазу" 1 млрд гривен

Региональная газовая компания РГК
Региональная газовая компания РГК

Шестой апелляционный Суд обязал Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выплатить компенсацию газораспределительной компании "Днепропетровскгаз" в размере 1,038 млрд гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель правления "Днепропетровскгаза" Иван Вакуленко, передают Українські Новини.

Он сообщил, что 24 апреля "Днепропетровскгаз" выиграл в суде против НКРЭКУ, суд обязал компенсировать газораспределительной компании 1,038 млрд гривен и установить экономически обоснованный тариф на распределение газа.

"Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" требует немедленной оплаты задолженности в размере 360 млн гривен, которая появилась в связи с убыточным тарифом на распределение, который был установлен НКРЭКУ", - подчеркнул Вакуленко.

Также отмечается, что "Днепропетровскгаз" не в состоянии рассчитаться со своими обязательствами перед "Нефтегазом" до полного выполнения этого судебного решения.

"Решение суда, вынесенное в пользу "Днепропетровскгаза" есть доказательством того, что НКРЭКУ на протяжении нескольких лет совершал целенаправленную дискриминационную тарифную политику по отношению к газораспределительным компаниям", - отметил Вакуленко.

Как сообщали Українські Новини, РГК обвиняет "Нефтегаз" в попытке доведения до банкротства облгазов.

Также облгазы намерены обжаловать результаты проверок НКРЭКУ относительно приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей.

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